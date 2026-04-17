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48 घंटे बाद कैसे बदलने जा रहा है इन लोगों का भाग्य! जयपुर के पंडित जी से जानिए किसे सबसे ज्यादा फायदा

Shukra Gochar 2026: 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. यह गोचर प्रेम, धन और करियर में बदलाव लाएगा. जयपुर के पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार जानिए असर.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 17, 2026, 01:50 PM|Updated: Apr 17, 2026, 01:50 PM
48 घंटे बाद कैसे बदलने जा रहा है इन लोगों का भाग्य! जयपुर के पंडित जी से जानिए किसे सबसे ज्यादा फायदा
Image Credit: AI Image

Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह मेष राशि से निकलकर अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहा है. यह गोचर 14 मई तक रहेगा, जिसके बाद शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा. शुक्र का अपनी स्वराशि में आना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ता है.

जयपुर के पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, शुक्र का यह गोचर प्रेम, वैवाहिक जीवन, भौतिक सुख-सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा असर डालेगा. शुक्र को ज्योतिष में सौंदर्य, प्रेम, वैभव और सुख-संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, तो उसे जीवन में आराम, धन, सम्मान और खुशहाली मिलती है. वहीं इसकी कमजोर स्थिति वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है.

शुक्र ग्रह का संबंध कला, संगीत, विलासिता, वाहन, वस्त्र, आभूषण और जीवन के सुखद पहलुओं से जुड़ा होता है. इस दौरान जिन जातकों की कुंडली में राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव कम होगा, उन्हें शुक्र का विशेष लाभ मिलेगा. वहीं जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है.

गोचर का व्यापक प्रभाव

जयपुर के पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि शुक्र के इस गोचर से समाज और वैश्विक स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है. वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की संभावना है. कला, संगीत, मीडिया और मनोरंजन से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है.

इसके अलावा इस अवधि में लोगों के व्यवहार में सौम्यता आएगी और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे. हालांकि कुछ लोगों की सेहत में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है. विपरीत लिंग के कारण कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना भी बन रही है.

राशि अनुसार प्रभाव कैसा पड़ेगा


मेष राशि

मेष राशि के जातकों को कार्यस्थल पर अधिकारियों से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए यह गोचर बेहद शुभ है. जीवनसाथी के साथ मिलकर नया व्यापार शुरू कर सकते हैं. शिक्षा और कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी.

मिथुन राशि

साझेदारी में व्यापार करने से फिलहाल बचें. आय बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव रहेगा.

कर्क राशि

कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. धन कमाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे. प्रेम संबंधों में विवाद की स्थिति बन सकती है.

सिंह राशि

आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद हो सकते हैं. भाई-बहनों से मतभेद संभव हैं, हालांकि करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातक इस दौरान नया घर या वाहन खरीद सकते हैं. व्यापार में लाभ और तरक्की के अवसर मिलेंगे.

तुला राशि

करियर में उन्नति होगी और सम्मान बढ़ेगा. हालांकि कार्यस्थल पर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि

भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए कार्य पूरे होंगे. करियर में नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक लाभ होगा.

धनु राशि

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन धन हानि की आशंका है. सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

मकर राशि

विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

कुंभ राशि

पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, लेकिन पारिवारिक विवाद संभव है. व्यापार में निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

मीन राशि

नौकरी और आय में वृद्धि होगी. प्रेम जीवन सुखद रहेगा और नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे.

शुक्र को मजबूत करने के उपाय

जयपुर के पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, शुक्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं-

मां लक्ष्मी या मां जगदम्बा की पूजा करें
शुक्रवार का व्रत रखें और खटाई से परहेज करें
सफेद और गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग करें
श्रीसूक्त का पाठ करें
दही, चावल, खीर, चांदी और सुगंधित वस्तुओं का दान करें
भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे को दें.

शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, वहीं कुछ लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी. यह समय प्रेम, धन और सुख-सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है.

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