Jaipur: फेल छात्रों को पास करने के मामले की होगी जांच, DEO बोले-दोषियों पर होगी कार्रवाई

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में हिंगोनिया बुजुर्ग गांव के सरकारी स्कूल में फेल छात्रों को पास करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. नवीं कक्षा के 30 में से 11 छात्रों को फेल होने के बावजूद पास करने के आरोपों के बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. टोंक जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है.

टोंक जिले के हिंगोनिया बुजुर्ग गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फेल बच्चों को पास करने का मामला उजागर हुआ है. इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि कक्षा 9 के 30 में से 11 छात्रों को फेल होने के बाद भी पास कर दिया गया. मामला सामने आने के बाद अब जिला शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है.

उठाए जाएंगे सख्त कदम

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जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने जांच कमेटी बनाने और पूरे प्रकरण की गहन जांच के आदेश दिए हैं. DEO राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में आया है, जांच कमेटी गठित की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे.

बताया जा रहा है कि स्कूल में सरपंच पुत्र और कुछ अन्य लोगों के दबाव में फेल छात्रों को पास किया गया. इतना ही नहीं, परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के भी आरोप लगे हैं. सूत्रों के मुताबिक, शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध किया था लेकिन संस्था प्रधान पर दबाव डालकर छात्रों को पास करवाया गया.

अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है.

रिपोर्ट का इंतजार

देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे होते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है? फिलहाल इस मामले में जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है. अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या सामने आता है और शिक्षा विभाग कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है.

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