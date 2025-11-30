Zee Rajasthan
55 करोड़ का जल जीवन मिशन स्कैम, 139 अफसरों की मुश्किलें बढ़ीं, जानें क्या है पूरा मामला

Rajasthan News: राजस्थान के PHED में जल जीवन मिशन के ₹55 करोड़ के घोटाले में 139 अफसरों को चार्जशीट देने के लिए स्पेशल कैंप लगा. मुख्य सचिव के निर्देश पर एक साल से अटकी चार्जशीट की प्रक्रिया को तेज किया गया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 30, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 03:35 PM IST

55 करोड़ का जल जीवन मिशन स्कैम, 139 अफसरों की मुश्किलें बढ़ीं, जानें क्या है पूरा मामला

Jaipur Jal Jeevan Mission Scam: राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के 58 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब किसी एक ही घोटाले में 139 अफसरों को चार्जशीट (आरोप पत्र) देने के लिए विभाग को स्पेशल कैंप लगाने पर मजबूर होना पड़ा है. यह अभूतपूर्व कार्रवाई मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सख्त निर्देश के बाद शुरू हुई है.

जल जीवन मिशन' में 55 करोड़ का फर्जी भुगतान
यह मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा है, जहां गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 55 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान किया गया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, शनिवार और रविवार (छुट्टी के दिन) को PHED मुख्यालय के ताले खुले रखे गए, ताकि घोटाले का सच बाहर आ सके. चार्जशीट तैयार करने के लिए जयपुर रूरल, कोटपुतली, बहरोड़, नीमकाथाना और दौसा, अलवर जैसे क्षेत्रों के अधीक्षण अभियंताओं को तुरंत जयपुर बुलाया गया है. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी पैंडेंसी (लंबित कार्य) पूरी करें और दो दिन के भीतर चार्जशीट कार्मिक विभाग (DoP) को भेजें.

एक साल से अटकी थी चार्जशीट
चार्जशीट की प्रक्रिया पिछले एक साल से अटकी हुई थी. जलदाय विभाग ने इस फर्जी भुगतान के मामले में करीब 15 एक्सईएन, 40 एईएन, और 50 जेईएन को नोटिस थमाए थे. कुल 139 अफसरों और इंजीनियर्स में से, पहले सिर्फ 50 की ही चार्जशीट DoP तक पहुंच पाई थी, जबकि बाकी 89 अफसरों की चार्जशीट विभाग में ही घूम रही थी.

कई बार आरोप पत्र वापस लौटाए गए थे. ऐसी खबरें भी सामने आईं थीं कि आरोप पत्र में इंजीनियर्स को बचाने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण फिर से आरोप पत्र भेजने के निर्देश दिए गए.

PHED के 1967 में अस्तित्व में आने के बाद से यह सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई है, जहां इतने बड़े पैमाने पर अफसरों को जवाबदेह ठहराया जा रहा है.

