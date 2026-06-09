/Jaipur News : 'लाइफ लाइन' खत्म होने से पहले ही टूट रही पानी की टंकियां, अब जिम्मेदारों की खैर नहीं

Jaipur News : एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का दमदार असर हुआ है. जर्जर और झूलती कमजोर टंकियों को पीएचईडी ध्वस्त करेगा. राज्य सरकार ने कमजोर टंकियों की जांच के आदेश देकर तोड़ने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में टंकी गिरने से हादसों पर लगाम लगाई जा सके.

टंकियों की दरारे गहरी होती जा रही

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पानी की टंकियों में भ्रष्टाचार की दरारे गहरी होती जा रही है.लाइफ लाइन भले ही टंकियों की 30 साल हो, लेकिन कुछ सालों में इन टंकियों से बडे लीकेज हो रहे है. जी मीडिया की खबर के बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और अनहेल्थी टंकियों को तोड़ी जाएगी. प्रमुख सचिव हेमंत गेरा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग ने सभी टंकियों के जांच के आदेश दिए. अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को जर्जर टंकियों की 7 दिन में रिपोर्ट मांगी. प्रस्ताव बनाकर रीजन दफ्तर भेजे. इनमें दो तरह की टंकियों पर कार्रवाई होगी. पहली जो जिर्ण शिर्ण अवस्था में है, जिन्हे ठीक किया जा सकता है. दूसरा जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है,उसे ध्वस्त करने का प्रस्ताव भेजे.

फर्म को नोटिस

जयपुर के नॉर्थ 3 डिवीजन ब्रह्मपुरी के दफ्तर में बनी 4 करोड़ की टंकी के बॉटम डॉम से पानी का लीकेज हो रहा है. ये लीकेज भविष्य में डॉम के गिरने का न्योता भी दे रहा है. जी मीडिया की खबर के बाद अब एक्सईएन जेएसडी कटारा जिम्मेदार फर्म मैसर्स माहेश्वरी कंस्ट्रक्शन को नोटिस थमाकर टंकी ठीक करने के आदेश दिए. 20 लाख लीटर की इस टंकी से नगर निगम कॉलोनी समेत आसपास की 15 हजार आबादी को पेयजल सप्लाई हो रही. इस कार्य के लिए तत्कालीन जेईएन, एईएन, एक्सईएन की पूरे निर्माण के लिए जिम्मेदार है. इस टंकी को 30 जून के बाद ही सुधारा जाएगा.

कहां कहां गिर चुकी टंकिया

कुछ दिन पहले ही इसी डिवीजन दफ्तर में टंकी का डॉम गिरा था

चूरू के रतनगढ़ में कुछ साल पहले पानी की टंकी गिरी

8 साल पहले टेस्टिंग के दौरान भिवाडी में गिरी थी टंकी,

फुलेरा में भी करीब 10 साल पहले धराशाही हुई थी टंकी,-

उदयपुर में जांच में ड्राइंग डिजाइन मापदंडों के मुताबिक नहीं थी

जिम्मेदारों पर एक्शन कब ?

बडा सवाल ये है कि जब टंकियों की लाइफ लाइन 30 साल है तो उससे पहले ही टंकियों की दशा क्यों खराब हो रही है. क्या टैंडर शर्तों के मुताबिक गणुवत्ता युक्त काम नहीं हो रहा है ? क्या क्यूब टेस्ट में भी कोई गड़बड़ी हो रही है. अगर टंकिया पहले ही धराशायी हो रही है तो जिम्मेदारों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा ?

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