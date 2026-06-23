/PHED 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे, अब FIR होगी

Jaipur News : अवैध पेयजल कनेक्शन पर जलदाय विभाग ने कमर कस ली है. अवैध कनेक्शन पर पीएचईडी अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है, ताकि पेयजल उपभोक्ताओं तक पानी पहुंच सके.अब अवैध पेयजल कनेक्शन करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी.

अवैध कनेक्शन काटे

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अवैध पानी के कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पीएचईडी ने मोर्चा खोल रखा है. विभाग ने अभियान चलाकर 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे है. अब अवैध कनेक्शन करने वालो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. राइजिंग लाइन से कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा. जगतपुरा और एनआरआई कॉलोनी में अवैध राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन की शिकायत सामने आई थी. इससे पहले बडे स्तर पर हाउसिंग बोर्ड के बहुमंजिला इमारतों में अवैध कनेक्शन पाए गए थे, जिसके बाद विभाग ने बडी संख्या में कनेक्शन काटे थे.

2,385 पेयजल समस्याओं का समाधान

विशेष अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क,जलापूर्ति व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण कार्रवाई की. अभियान के तहत 597 खराब हैंडपंपों को फिर चालू किया गया, 512 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए, 165 प्रेशर संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया,161 क्षेत्रों में बाधित जलापूर्ति बहाल की गई. तकनीकी टीमों ने समन्वित त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 2,357 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया. इससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राहत मिली और पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित हो सका.

30 जून तक जारी रहेंगे विशेष अभियान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेशभर में पेयजल व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष राज्यव्यापी अभियान 30 जून तक संचालित किए जाएंगे. इन अभियानों का उद्देश्य प्रत्येक घर तक स्वच्छ, पर्याप्त,निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना तथा गर्मी के मौसम में किसी भी नागरिक को पेयजल संकट का सामना न करने देना है.