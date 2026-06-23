Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /PHED 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे, अब FIR होगी

PHED 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे, अब FIR होगी

Jaipur News : अवैध पानी के कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पीएचईडी ने मोर्चा खोल रखा है. विभाग ने अभियान चलाकर 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे है. अब अवैध कनेक्शन करने वालो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी.

Edited byPragati PantReported byAshish chauhan
Published: Jun 23, 2026, 02:51 PM|Updated: Jun 23, 2026, 02:51 PM
PHED 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे, अब FIR होगी
Image Credit: फाइल फोटो

Jaipur News : अवैध पेयजल कनेक्शन पर जलदाय विभाग ने कमर कस ली है. अवैध कनेक्शन पर पीएचईडी अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है, ताकि पेयजल उपभोक्ताओं तक पानी पहुंच सके.अब अवैध पेयजल कनेक्शन करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी.

अवैध कनेक्शन काटे

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध पानी के कनेक्शन करने वालों के खिलाफ पीएचईडी ने मोर्चा खोल रखा है. विभाग ने अभियान चलाकर 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे है. अब अवैध कनेक्शन करने वालो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. राइजिंग लाइन से कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा. जगतपुरा और एनआरआई कॉलोनी में अवैध राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन की शिकायत सामने आई थी. इससे पहले बडे स्तर पर हाउसिंग बोर्ड के बहुमंजिला इमारतों में अवैध कनेक्शन पाए गए थे, जिसके बाद विभाग ने बडी संख्या में कनेक्शन काटे थे.

2,385 पेयजल समस्याओं का समाधान

विशेष अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क,जलापूर्ति व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण कार्रवाई की. अभियान के तहत 597 खराब हैंडपंपों को फिर चालू किया गया, 512 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए, 165 प्रेशर संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया,161 क्षेत्रों में बाधित जलापूर्ति बहाल की गई. तकनीकी टीमों ने समन्वित त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 2,357 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया. इससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तत्काल राहत मिली और पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित हो सका.

30 जून तक जारी रहेंगे विशेष अभियान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेशभर में पेयजल व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष राज्यव्यापी अभियान 30 जून तक संचालित किए जाएंगे. इन अभियानों का उद्देश्य प्रत्येक घर तक स्वच्छ, पर्याप्त,निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना तथा गर्मी के मौसम में किसी भी नागरिक को पेयजल संकट का सामना न करने देना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 3 घंटे रहेंगे खतरनाक बदलाव

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

दिल्ली में शेखावाटी की किस्मत बदलने वाली महाबैठक, यमुना जल समझौते पर आ सकता है बड़ा फैसला

करौली में सड़क किनारे शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PHED 2500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे, अब FIR होगी
Jaipur News
2
Rajasthan Crime
3
Dungarpur News
4
Rajasthan News
5
Kotputli news