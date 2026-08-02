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जल महकमा 3 चीफ इंजीनियर्स से काम चला रहा, 8 सीटें खाली, कैसे पूरा होगा JJM अमृत का सपना?

Jaipur News: राजस्थान के PHED में 3 साल से DPC नहीं होने से 11 में सिर्फ 3 चीफ इंजीनियर कार्यरत हैं. 8 अहम पद अतिरिक्त चार्ज पर चल रहे हैं. जल जीवन मिशन और अमृत जैसी योजनाओं पर असर की आशंका है, वहीं, इंजीनियर्स DPC की मांग को लेकर धरने की तैयारी में हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 02, 2026, 02:24 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 02:24 PM IST
जल महकमा 3 चीफ इंजीनियर्स से काम चला रहा, 8 सीटें खाली, कैसे पूरा होगा JJM अमृत का सपना?
Image Credit: File

Jaipur News: जल महकमे में 3 साल से डीपीसी पर ब्रेक लगा है, जिस कारण इंजीनियर्स से मुखिया से लेकर बाकी अभियंताओं की सीटों पर प्रमोशन नहीं हो पाए. हालात ये हो गए हैं कि 11 में से सिर्फ 3 चीफ इंजीनियर्स से भी विभाग को काम चलाना पड़ रहा है. ऐसे में अब अमृत और जल जीवन मिशन योजनाए कैसे पूरी होगी?

डीपीसी में अभी और इंतजार
PHED में एक बार फिर से DPC की चर्चाएं तेज होने लगी है. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रमोशन की फाइल पर ब्रेक लगा हुआ है. जल महकमे में 11 में से सिर्फ 3 चीफ इंजीनियर्स से ही काम चलाना पड़ रहा है. बाकी 8 सीटें अतिरिक्त चार्ज पर हैं. जल जीवन मिशन, अमृत जैसी योजनाएं अतिरिक्त चार्ज से ही चल रही हैं. वक्त पर डीपीसी ना होने से खाली सीटों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. पहले DPC करने की बात जरूर सामने आई थी लेकिन फाइल पर तो अभी भी ब्रेक लगा हुआ है. कुछ दिन पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने प्रमुख सचिव हेमंत गेरा को डीपीसी के निर्देश दिए थे लेकिन अब माना जा रहा है कि प्रमोशन में तो अभी और वक्त लगेगा.

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धरने पर बैठ सकते इंजीनियर्स
यदि डीपीसी होती है तो जलदाय विभाग को 4 नए चीफ इंजीनियर मिलेंगे. सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक रेस में एडिशनल चीफ इंजीनियर ललित करोल, अमिताभ शर्मा, जगत तिवाड़ी, मोहनलाल सैनी का नाम सबसे आगे है. फिलहाल 11 चीफ इंजीनियर्स की सीटों में से सिर्फ 3 ही सीट पर चीफ इंजीनियर काबिज है, बाकी 8 चीफ इंजीनियर्स को अतिरिक्त चार्ज पर दे रखा है. मौजूदा 3 चीफ इंजीनियर सस्पेंड और एक एपीओ चल रहे है. ये बात सामने आ रही है कि अब इंजीनियर्स का एक गुट डीपीसी की मांग को लेकर धरने पर बैठ सकता है.

ये 4 चीफ इंजीनियर्स सस्पेंड, APO
चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल और केडी गुप्ता जल जीवन मिशन घोटाले के आरोप में जेल में बंद है. महेश जांगिड़ एसीबी केस में सस्पेंड चल रहे हैं. वहीं मनीष बेनीवाल को किसी प्रशासनिक कारणों के चलते एपीओ कर रखा है. चीफ इंजीनियर के अलावा एसीई, एसई, एक्सईएन और एईएन के पदों की भी डीपीसी का इंतजार है.

ये 8 चीफ इंजीनियर्स की कुर्सियां अति.चार्ज पर
पद अतिरिक्त चार्ज
1.एडमिन - ACE मुकेश बंसल

2.क्वालिटी कंट्रोल - ACE प्रवीण आकोदिया

3.प्रोजेक्ट - ACE राज सिंह चौधरी

4.शहरी - CE देवराज सोलंकी

5.जेजेएम - ACE भवानी सिंह

6 ग्रामीण - ACE सुरेंद्र शर्मा

7.उदयपुर - ACE शैतान सिंह

8.जायका - CE नीरज माथुर

2 इंजीनियर लेंगे वीआरएस
चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर काबिज दो एडिशनल चीफ इंजीनियर राजसिंह चौधरी और मुकेश बंसल ने वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है.राज सिंह चौधरी का अगले साल मार्च और मुकेश बंसल का 5 साल बाद रिटायरमेंट है लेकिन पहले ही रिटायरमेंट के लिए दोनों ने वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है. फिलहाल अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता संदीप शर्मा, जोधपुर चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी,और तकनीकी चीफ इंजीनियर नीरज माथुर ही कंफर्म चीफ इंजीनियर है. बाकी 8 चीफ इंजीनियर्स की कुर्सियां अतिरिक्त चार्ज पर चल रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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