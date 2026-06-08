/राजस्थान का वाटर रिलीफ प्लान 30 जून तक जारी रहेगा PHED का विशेष अभियान

Jaipur News : भीषण गर्मी के बीच प्रदेशवासियों को स्वच्छ,पर्याप्त,निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सीएम के निर्देश का असर पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहा है. मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप पीएचईडी ने पेयजल व्यवस्थाओं को नई मजबूती देने की कोशिश की है.

3766 हैंडपंप,2236 पाइप लाइन ठीक

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राजस्थान में भीषण गर्मी में पेयजल व्यवस्थाओं को और सशक्त बनाने के लिए पीएचईडी में 7 स्पेशल अभियान चले.इस अभियान के बाद ग्राउंड जीरों पर इसका असर दिखने लगा है.सीएम के निर्देश के बाद पीएचईडी में गांव शहरों की पेयजल व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है.अभियान में 19 हजार से अधिक लीकेज,हैंडपंप और पेयजल व्यवस्थाओं में सुधार की शिकायतों का समाधान किया है.इनमें 3,766 हैंडपंपों की मरम्मत,2,236 पाइपलाइन लीकेज को ठीक किया गया.1,219 प्रेशर संबंधी समस्याओं का समाधान, 1,390 बाधित जलापूर्ति मामलों का निस्तारण किया गया.290 कम अवधि की जलापूर्ति,688 कम सप्लाई, 181 प्रदूषित पानी की समस्या को ठीक किया.इसके अलावा 7,466 दूसरे सुधारात्मक कार्यों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया गया.

एक दिन में 3 हजार से अधिक कार्य

विशेष टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण कर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया. अभियान के तहत 689 खराब हैंडपंप फिर चालू किए गए.592 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए,241 प्रेशर संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया.246 क्षेत्रों में बाधित जलापूर्ति बहाल की गई. इसके अलावा 60 कम अवधि की जलापूर्ति, 144 कम सप्लाई और 60 प्रदूषित जल संबंधी शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण किया गया.

अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई

जल संसाधनों के संरक्षण, प्रभावी प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने अवैध जल उपयोग के खिलाफ भी व्यापक कार्रवाई की. सातवें अभियान के दौरान 426 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए, जिनमें होटल, ढाबे, सरस डेयरी बूथ,कृषि कार्यों में उपयोग किए जा रहे अवैध कनेक्शन शामिल थे.हैंडपंपों एवं पाइपलाइनों की मरम्मत के साथ-साथ 619 अन्य पेयजल सुधार कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है. इन प्रयासों से हजारों परिवारों को गर्मी के इस कठिन दौर में राहत मिली है और पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता किया गया है.आमजन को बेहतर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गर्मी के मौसम में जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये अभियान 30 जून तक निरंतर जारी रहेंगे.