Twitter पर Trend हुआ 'पायलट आ रहा है', लोगों ने की 'कांग्रेस अध्यक्ष' बनाने की मांग

Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) की सियासत में उथल-पुथल लगातार जारी है. एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) में दो धड़ हो चुके हैं, वहीं, सोशल मीडिया पर भी यह दरार साफ नजर आ रही है.

सचिन पायलट (Sachin Pilot) के समर्थक ही अपनी पार्टी के खिलाफ जवाबी कैंपेन चला रहे हैं. माना जा रहा है कि आज सुबह कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने लिखा कि कांग्रेस आ रही है. इसको लेकर ट्वीट होने शुरू हुए थे कि पायलट समर्थकों ने 'पायलट आ रहा है' के ट्वीट्स की बमबारी शुरू कर दी. इतना ही नहीं, सचिन पायलट के समर्थक सहित अन्य लोग उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठा रहे हैं.

दरअसल, एक ओर जहां पायलट खेमे के विधायक लगातार आलाकमान पर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दबाव बना रहे हैं. जवाब में बसपा और निर्दलीय विधायकों की तरफ से भी बयानबाजी जारी है. बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने इसी रणनीति के तहत पायलट खेमे को गद्दार करार दिया था.

इन सबके बीच आज रोचक लाइनों के साथ 'पायलट आ रहा है' हैशटेग से अब तक 25 हजार से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं. आइए आपको दिखाते हैं कुछ मजेदार ट्वीट-

If Congress wants to revive itself, it needs a leader like Sachin Pilot to lead from the front. Make him INC President and watch the party immediately grow in popularity. #पायलट_आ_रहा_है — Dhruv (@InvestYogi) June 22, 2021

I believe That Sachin Pilot is not only the CM material but PM too...

we all are waiting for him , he is the only person who can change more than enough ... #पायलट_आ_रहा_है @SachinPilot @1stIndiaNews pic.twitter.com/pn3MTJJxTp — Narayan Ram Gurjar (@NarayanRamGurj3) June 22, 2021