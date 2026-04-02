Jaipur Pink Elephant Death: जयपुर में पिंक हथिनी के मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सोशल मीडिया पर पिंक कलर लगाने से हुई हाथी की मौत की खबर को हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने खारिज करते हुए मौत की वजह बताई है.
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Jaipur Pink Elephant Death: राजस्थान के जयपुर में हुए एक फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. मामला एक रूसी फोटोग्राफर और हाथी से जुड़ा है. दरअसल रूसी फोटोग्राफर ने अपनी फोटो शूट के लिए एक हाथी को चमकीले गुलाबी रंग से रंगवा दिया. इस मामले के कुछ महीने बाद ही उस हथिनी की मौत हो गई. जब रूसी फोटोग्राफर ने हाथी के साथ अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.
इस पूरे मामले में जयपुर के हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि उनकी 5 पीढ़ियां हाथियों की सेवा करती आई हैं. हाथी उनके जीवन का सहारा भी है और परिवार भी है. सोशल मीडिया पर पिंक कलर लगाने से हुई हाथी की मौत की खबर को खारिज करते हुए बल्लू खान ने बताया कि चंचल नाम के इस हाथी की उम्र 65 साल थी.
आपको बता दें कि आमतौर पर हाथियों की औसत आयु 65 से 70 वर्ष के आस पास होती है. वहीं उनका वजन ढाई से 3 हजार किलो तक का हो सकता है. नियमों के मुताबिक, आमेर स्थिति हाथी गांव में जब भी किसी हाथी की मौत होती है, तो डॉक्टर्स की टीम उसका पोस्टमार्टम करती है. हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि इस केस में तीन डॉक्टर्स की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया था.
इस केस में जो कलर हाथी पर लगाया गया था वो सिर्फ 20-25 मिनट के लिए लगाया गया था और वो कलर पूरी तरह से ऑर्गेनिक था, जिसे तुरंत पानी से निकाल दिया गया था. हथिनी चंचल की मौत 4 फरवरी 2026 को हुई. ये हथिनी आमेर हाथी गांव की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी.
ऐसे में अब हथिनी के मौत के कुछ दिनों बाद जब रूसी फोटोग्राफर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर हथिनी के साथ खिंचवाई गई फोटो और वीडियो पोस्ट किए, तो लोगों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर रूसी फोटोग्राफर को खरी-खोटी सुनाई. जिसके बाद सोशल मीडियो पर ये कहा जाने लगा कि हथिनी की मौत की वजह रंग था. वहीं हाथी गांव विकास समिति अध्यक्ष बल्लू खान ने कहा कि हथिनी के मौत का कारण रंग नहीं, बल्कि उसकी उम्र है.
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