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25 साल की बेमिसाल सेवा: राजस्थान में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, हाथ में मशाल थामे नजर आए सीएम भजनलाल

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर जयपुर में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा हुई. CM भजनलाल शर्मा ने मशाल थामकर यात्रा में हिस्सा लिया और पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Oct 07, 2026, 03:48 PM IST | Updated:Oct 07, 2026, 03:48 PM IST
25 साल की बेमिसाल सेवा: राजस्थान में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, हाथ में मशाल थामे नजर आए सीएम भजनलाल
Image Credit: राजस्थान में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन.

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को राजस्थान में बीजेपी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन हुआ. जयपुर में मुख्य कार्यक्रम मानसरोवर स्थित वीटी रोड पर आयोजित किया गया. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम में पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वर्चुअल संबोधन भी सुना गया.

जयपुर में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता
मानसरोवर के वीटी रोड पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि पर चर्चा हुई. सभा में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के वर्चुअल संबोधन को सभी ने सुना. इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और सेवा ज्योति यात्रा की तैयारी शुरू हुई.

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मदन राठौड़ ने पीएम मोदी के सेवा भाव को बताया खास
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उनकी सेवा के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बचपन से ही सेवाभावी रहे हैं. राठौड़ के अनुसार प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद के दीप जलाए गए थे. राजस्थान में 40 लाख से अधिक दीपक जलाए गए. राठौड़ ने पीएम मोदी के लंबे सेवा कार्य को इस आयोजन से जोड़ते हुए उनके योगदान को रेखांकित किया.

सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने इस अवधि को सेवा और समर्पण के गौरवशाली 25 वर्ष बताया.

धारा 370 और राम मंदिर का किया जिक्र
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में बड़ा परिवर्तन हुआ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए. सीएम ने धारा 370 समाप्त होने और राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि असंभव दिखाई देने वाले काम भी प्रधानमंत्री ने पूरे किए. उन्होंने कहा कि यह गौरवशाली दिन है.

राजस्थान को मिली कई बड़ी सौगातें
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए और प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दीं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं. जयपुर को रिंग रोड और मेट्रो फेज-2 सहित कई सौगातें मिली हैं. रेलवे और हवाई अड्डे के क्षेत्र में भी प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने दिलाई विकसित भारत की शपथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के बाद सभा स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विकसित भारत की शपथ दिलाई. इसके बाद सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उत्साह रहा.

मशाल लेकर सिटी पार्क तक पहुंचे सीएम
वीटी रोड गार्डन से सेवा ज्योति यात्रा के रूप में मशाल यात्रा निकाली गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हुए. यात्रा वीटी रोड गार्डन से शुरू होकर सिटी पार्क तक पहुंची. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाथ में मशाल लेकर यात्रा में चले. रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर सेवा ज्योति यात्रा का स्वागत किया.

यह भी पढ़ें:विकसित राजस्थान@2047: सरकारी सिस्टम में बदलाव, 6 विभागों में 'हेल्थ चेक' से शुरू होगी नई व्यवस्था

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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