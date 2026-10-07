/25 साल की बेमिसाल सेवा: राजस्थान में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, हाथ में मशाल थामे नजर आए सीएम भजनलाल

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को राजस्थान में बीजेपी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन हुआ. जयपुर में मुख्य कार्यक्रम मानसरोवर स्थित वीटी रोड पर आयोजित किया गया. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम में पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वर्चुअल संबोधन भी सुना गया.

जयपुर में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता

मानसरोवर के वीटी रोड पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि पर चर्चा हुई. सभा में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के वर्चुअल संबोधन को सभी ने सुना. इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और सेवा ज्योति यात्रा की तैयारी शुरू हुई.

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आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सार्वजनिक जीवन और निःस्वार्थ जनसेवा के 25 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जयपुर के वी.टी. रोड स्थित मेला ग्राउंड में 'जनसेवा यात्रा एवं विकसित भारत संकल्प सभा' (सेवा ज्योति यात्रा) में सम्मिलित हुआ। राष्ट्र प्रथम और समर्पण की भावना से ओत-प्रोत आदरणीय मोदी जी का यह 25 वर्षों का सेवाकाल आज देश के 140 करोड़ नागरिकों के हृदय में बसता है। उनके प्रति जनता का यह असीम स्नेह, अटूट विश्वास और वैश्विक स्तर पर उनकी सर्वमान्य लोकप्रियता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि हर भारतीय की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। राजस्थान का जन-जन भी माननीय मोदी जी के प्रति उसी अटूट श्रद्धा और आत्मीय भाव से जुड़ा हुआ है। इसी अगाध जनसमर्थन और उत्साह के साथ मेला ग्राउंड से सिटी पार्क तक 'मशाल मार्च' निकाला गया, जिसमें उपस्थित जनसमूह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहभागिता की। इस यात्रा में उमड़ा अपार जनसैलाब माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय नेतृत्व और 'विकसित भारत 2047' के उनके संकल्प के प्रति जनता के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष श्री @madanrrathore जी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। #25YearsOfSeva — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 7, 2026

मदन राठौड़ ने पीएम मोदी के सेवा भाव को बताया खास

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उनकी सेवा के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बचपन से ही सेवाभावी रहे हैं. राठौड़ के अनुसार प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद के दीप जलाए गए थे. राजस्थान में 40 लाख से अधिक दीपक जलाए गए. राठौड़ ने पीएम मोदी के लंबे सेवा कार्य को इस आयोजन से जोड़ते हुए उनके योगदान को रेखांकित किया.

सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने इस अवधि को सेवा और समर्पण के गौरवशाली 25 वर्ष बताया.

धारा 370 और राम मंदिर का किया जिक्र

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में बड़ा परिवर्तन हुआ. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए. सीएम ने धारा 370 समाप्त होने और राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि असंभव दिखाई देने वाले काम भी प्रधानमंत्री ने पूरे किए. उन्होंने कहा कि यह गौरवशाली दिन है.

राजस्थान को मिली कई बड़ी सौगातें

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए और प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दीं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं. जयपुर को रिंग रोड और मेट्रो फेज-2 सहित कई सौगातें मिली हैं. रेलवे और हवाई अड्डे के क्षेत्र में भी प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने दिलाई विकसित भारत की शपथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के बाद सभा स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विकसित भारत की शपथ दिलाई. इसके बाद सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उत्साह रहा.