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जयपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पाइपलाइन से मिलेगी घरेलू गैस, इन इलाकों से होगी शुरुआत

Jaipur News: राजस्थान सरकार जयपुर में पाइपलाइन से घरेलू गैस आपूर्ति शुरू करने की तैयारी में है. सितंबर तक 20 हजार नए डीपीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है. शुरुआत गांधीनगर, सिविल लाइंस, मालवीय नगर और विद्याधर नगर सहित कई क्षेत्रों से होगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 06:35 PM|Updated: Jul 22, 2026, 06:35 PM
जयपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पाइपलाइन से मिलेगी घरेलू गैस, इन इलाकों से होगी शुरुआत

Jaipur News: राज्य सरकार अब राजधानी जयपुर में पाइपलाइन से घरेलू गैस की आपूर्ति शुरू करने पर जोर दे रही है. राज्य में अभी कोटा में ही पाइपलाइन से घरेलू गैस की आपूर्ति की जा रही है. अब इसे जयपुर सहित अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा. राज्य सरकार ने सीजीडी संस्थाओं को सितंबर तक 20 हजार नए डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया है. अभी तक राज्य के कोटा शहर में ही पाइपलाइन से घरेलू गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं लेकिन अब इसे जयपुर सहित अन्य शहरों के लिए भी बढ़ाया जाएगा.

खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने राज्य में कार्यरत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को सितंबर माह तक 20 हजार नए डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस यानी डीपीएनजी कनेक्शन देने को कहा है. उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक संस्थाओं और कलस्टरों को पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा से जोड़ने पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं. कहा है कि सीजीडी संस्थाएं ग्राहकोन्मुखी प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाएं. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्वच्छ, सुरक्षित और हरित उर्जा को बढ़ावा दिया जा सकेगा.

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राज्य सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग से सीजीडी संस्थाओं द्वारा पिछले 2 माह में 21240 परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ा गया हैं. वहीं 2 माह में ही 240 औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं को प्राकृतिक गैस सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है.

जयपुर में इस तरह होगी शुरुआत
- सामान्य प्रशासन प्रमुख सचिव नवीन जैन ने बताया, जयपुर में होगी शुरुआत
- गांधीनगर के साथ ही सिविल लाइंस, विद्याद्यर नगर, मालवीय नगर में...
- सरकारी क्वाटरों में पीएनजी कनेक्शन जारी कराने को प्राथमिकता दी जाए
- गांधीनगर में गैस कंपनी को सीडीयू स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई
- उन्होंने सर्किट हाउसों में भी पीएनजी कनेक्शन जारी करने पर जोर दिया
- राज्य में अब तक एक लाख 75 हजार परिवारों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ा जा चुका
- 1553 औद्योगिक और व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन जारी किए जा चुके

17 क्षेत्रों में कार्य कर रही 13 सीजीडी संस्थाएं
अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने कहा है कि सीजीडी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में जिन इलाकों में पीएनजी आधारभूत संरचना विकसित हो गई है, उन क्षेत्रों में घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी कनेक्शन जारी करें. उन्होंने इसके लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाने, इलाकों में शिविर लगाने और क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से समन्वय बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समन्वय बनाते हुए रिटेलर्स मॉडल विकसित करने पर भी जोर दिया है.

सीजीडी संस्थाओं को डीकम्प्रेशर यूनिट और एलएनजी यूनिट मॉडल पर भी काम करते हुए पीएनजी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा है कि आमजन को जागरूक किया जाए कि देर सबेर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा. पीएनजी सुविधा 24 गुणा 7 उपलब्ध होने के साथ ही बुकिंग की समस्या नहीं रहती. यह सुरक्षित, स्वच्छ और हरित ऊर्जा है. उल्लेखनीय है कि राज्य में 13 सीजीडी संस्थाओं द्वारा 17 जियोग्राफिकल एरिया में पीएनजी आधारभूत संरचना विकसित कर पीएनजी-सीएनजी सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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