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Jaipur: फार्महाउस पर चल रहे कैसीनो खलते हुए पकड़े गए 20 जुआरी, बरामद की 500-500 के नोटों की गड्डियां

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक फार्महाउस पर अवैध तरीके से कैसीनो चल रहा था, जहां पुलिस ने छापा मारा और 20 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 26, 2026, 02:41 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 02:41 PM IST

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Jaipur: फार्महाउस पर चल रहे कैसीनो खलते हुए पकड़े गए 20 जुआरी, बरामद की 500-500 के नोटों की गड्डियां

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अवैध तरीके से एक फार्महाउस पर कैसीनो चल रहा था, जिसको पुलिस ने बेनकाब किया. इस मामले पर भांकरोटा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए, 20 जुआरी को गिरफ्तार किया. इस दौरान भांकरोटा पुलिस ने दबिश देकर पुलिस ने 5.82 लाख रुपये, कैसीनो मशीन और बड़ी संख्या में हुक्के बरामद किए.

20 लोगों को जुआ खेलते हुए किया गिरफ्तार

यह पूरा मामला भांकरोटा इलाके में महापुरा के पास स्थित एक फार्महाउस का है, जहां दबिश देकर पुलिस ने करीब 20 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया. डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण के निर्देश पर डीएसटी वेस्ट की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

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बरामद हुई 500-500 के नोटों की गड्डियां
एमप्रेस ग्रीन नाम के फार्महाउस पर छापा मारने पर वहां अवैध कैसीनो संचालित होता मिला. डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी और उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर घेराबंदी कर मौके से जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ लिया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5.82 लाख रुपए नकद, 27 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 6 हुक्के और कैसीनो मशीनें जब्त की हैं. मौके पर 500-500 के नोटों की गड्डियां भी बरामद हुई.

हुक्का और फ्लेवर की व्यवस्था
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फार्महाउस को किराए पर लेकर यहां अवैध कैसीनो चलाया जा रहा था. इसका संचालन प्रदीप लालवानी कर रहा था, जबकि हुक्का और फ्लेवर की व्यवस्था विकास दुबे द्वारा की गई थी.

पूरा लेन-देन कैश में
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए अधिकांश लोग राजस्थान से बाहर के हैं. कैसीनो में पूरा लेन-देन नकद में किया जा रहा था और हार-जीत के दौरान रकम कम पड़ने पर हवाला के जरिए भुगतान की व्यवस्था भी की गई थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा.
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