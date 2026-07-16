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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 82 इंस्पेक्टरों के तबादले, कई थानों को मिले नए SHO

Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 82 इंस्पेक्टरों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं. कई प्रमुख थानों के SHO बदले गए हैं, जबकि अपराध शाखा, साइबर थाना और ट्रैफिक समेत कई इकाइयों में भी नई तैनाती की गई है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 16, 2026, 08:47 AM|Updated: Jul 16, 2026, 08:47 AM
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 82 इंस्पेक्टरों के तबादले, कई थानों को मिले नए SHO
Image Credit: File PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 82 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेशों के तहत कार्यभार ग्रहण कर चुके पांच पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षकों के नियमित पदस्थापन के आदेश भी जारी किए गए हैं.

इस फेरबदल के तहत शहर के कई प्रमुख पुलिस थानों को नए थानाधिकारी मिले हैं. आदेश के अनुसार कमलेश कुमार को सुभाष चौक, रघुवीर सिंह को जयसिंहपुरा खोर, भूरी सिंह को कोतवाली, सज्जन कुमार को नाहरगढ़, सुनील कुमार को जालूपुरा और मदन लाल कड़वासरा को महेश नगर थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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इसी तरह सतीश चंद को मानसरोवर, मनोहर लाल को अशोक नगर, गुंजन वर्मा को ज्योति नगर, मनोज बेरवाल को सोडाला, हरि सिंह दूधवाल को श्याम नगर, छोटेलाल मीणा को नारायण विहार तथा हितेश शर्मा को शिप्रा पथ थाने का थानाधिकारी बनाया गया है.

पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में भी हुए बदलाव

आदेशों के तहत मुकेश कुमार खारड़िया को मुहाना, गुरु भूपेंद्र सिंह को सांगानेर सदर, कृष्ण कुमार को चाकसू, राजेश गौतम को बस्सी, विक्रांत शर्मा को प्रताप नगर, गौरव प्रधान को मालवीय नगर, प्रदीप सिंह को तूंगा और सुरेश कुमार यादव को एसएमएस अस्पताल थाना सौंपा गया है. वहीं प्रेम सिंह को आदर्श नगर थाने की जिम्मेदारी दी गई है.

महिला थाना और अन्य प्रमुख थानों में नई तैनाती

फेरबदल के तहत विक्रम सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर, दीपक त्यागी को महिला थाना (जयपुर पूर्व), धर्मेंद्र कुमार शर्मा को बनीपार्क, अरविंद सिंह शेखावत को सिंधी कैंप, अनिल कुमार जैमनी को वैशाली नगर, महेश चंद शर्मा को हरमाड़ा, रायसल सिंह शेखावत को झोटवाड़ा और दिलीप सिंह को कालवाड़ थाने का नया थानाधिकारी नियुक्त किया गया है.

अपराध शाखा और अन्य इकाइयों में भी बदलाव

पुलिस कमिश्नरेट के इस प्रशासनिक फेरबदल का असर केवल थानों तक सीमित नहीं रहा. अपराध शाखा, विशेष अपराध एवं साइबर थाना, सीएसटी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, एसआईयू-सीएडब्ल्यू, पुलिस नियंत्रण कक्ष, रिजर्व पुलिस लाइन और यातायात शाखा में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है.

इस व्यापक फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नए पदस्थापित अधिकारियों के जिम्मेदारी संभालने के साथ ही विभिन्न थानों और शाखाओं में प्रशासनिक कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.


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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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