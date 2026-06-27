/जयपुर में 18 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के साथ बनाता रहा रील्स, एयरपोर्ट से दबोचा गया

Jaipur Police: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जिले ने वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने पिछले 18 वर्षों से फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी अपराधी राकेश कुमार जांगिड़ को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. आरोपी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भागने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया.



पुलिस के साथ रील्स बनाकर छिपा रहा पहचान

जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर रह रहा था. हैरानी की बात यह रही कि वह पुलिस अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचता था और उनके साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता था, ताकि किसी को उस पर शक न हो. इस दौरान वह लगातार अपनी असली पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने में सफल रहा.

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फर्जी जानकारी देकर बनवाया पासपोर्ट

पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों और आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाते हुए सीकर के जनता नगर स्थित पते से पासपोर्ट बनवा लिया. इसके बाद वह विदेश भागने की योजना बना रहा था. खुफिया सूचना मिलने पर पुलिस ने एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई और दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया.

विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी

पुलिस जांच में सामने आया कि राकेश कुमार जांगिड़ अपने साथियों मुकेश कुमार, गंगाराम, कौशल कुमार सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर चुका है. आरोप है कि गिरोह लोगों से पैसे लेने के बाद न तो उन्हें विदेश भेजता था और न ही उनकी रकम लौटाता था. इस संबंध में उसके खिलाफ वर्ष 2008-09 में जयपुर के सदर थाने में दर्ज चार मामलों में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी थे.

18 साल बाद पुलिस के शिकंजे में आया आरोपी

जयपुर पुलिस ने आरोपी को अपने टॉप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल कर उसकी तलाश जारी रखी थी. लगातार बदलते ठिकानों और फर्जी पहचान के कारण वह पुलिस से बचता रहा, लेकिन आखिरकार विदेश भागने की कोशिश उसके लिए भारी पड़ गई. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों और संभावित ठगी के मामलों की भी जांच कर रही है.