जयपुर में बढ़ते जा रहे चेन स्नेचिंग के मामले, पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार

Rajasthan Crime: जयपुर में बढ़ती चेन स्नेचिंग के बीच वैशाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने तीन शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है. आरोपी कार से आते हैं और वारदात करने के बाद कार में बैठकर फरार हो जाते हैं.

पुलिस ने करीब सौ CCTV फुटेज देखने के बाद इस गैंग को पकड़ा. मौज-मस्ती और नशे के लिए आरोपी वारदात करते हैं. CCTV में दिखाई देते चैन स्नैचर बेहद शातिर हैं.

15 मार्च की वारदात

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15 मार्च को हनुमान नगर वैशाली इलाके में इस गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया. पहले यह गिरोह सुनसान गली में महिला को चिन्हित करते हैं और कार से आते हैं और कार से एक स्नेचर पहले उतर जाता है. बाकी दो स्नेचर कार में मौजूद रहते हैं, जैसे ही महिला घूमती है तो पीछे से ये शातिर बदमाश महिला की चेन तोड़ देता है और भागकर कार में बैठकर फरार हो जाते हैं.

अब तक केवल मोटरसाइकिल पावर बाइक से ही स्नैचर आते थे लेकिन ये गिरोह कार से आता है ताकि पब्लिक इन्हें पकड़ नहीं सकें. पुलिस ने गैंग से जुड़े शातिर बदमाश कुलदीप आदिल और मोहम्मद मोइन को गिरफ्तार किया है. ये तीनों जयपुर के गलता गेट शास्त्रीनगर और जयसिंह पुरा खोर इलाके के रहने वाले हैं.

चेन, पर्स और मोबाइल स्नेचिंग

वैशाली थाना टीम से रतनलाल सुरेंद्र और आशीष को सूचना मिली थी कि ये तीनों स्नेचर जयपुर के ही रहने वाले हैं. उसके बाद उनको अलग-अलग इलाकों से पकड़ा गया. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वह नशा और मौज मस्ती के लिए वारदातें करते हैं. चेन, पर्स और मोबाइल स्नेचिंग की वारदात करने में ये तीनों माहिर है.

पलक झपकते ही स्नैचिंग कर फरार हो जाते हैं. पहले कार से कॉलोनी में जाकर सुनसान गली में रेकी करते हैं और ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हैं, जो की बुजुर्ग होती है या फिर अकेली रहती है. एक बदमाश महिलाओं को पता पूछने के बहाने बातों में उलझा देता है तो वहीं पीछे से दूसरा बदमाश स्नैचिंग करके फरार हो जाता है. इस गिरोह ने जयपुर शहर के कई इलाकों में चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया है.

जयपुर में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदात हो रही थी. इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है लेकिन अभी भी ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं, जो जयपुर में 1 के बाद 1 लगातार वारदातें कर रहे. बहराल जयपुर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

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