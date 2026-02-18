Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के कुंवारों को बनाया निशाना, बंगाल से यूपी तक फैला बड़ा नेटवर्क

Jaipur News:  जयपुर पुलिस ने अंतर राज्यीय शादी रैकेट का भंडाफोड़ किया. दो साल से फरार 10 हजार का इनामी मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 18, 2026, 03:50 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 03:50 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!
10 Photos
jodhpur cheapest market

शादियों से सीजन में बेस्ट है जोधपुर बाजार, जहां आपको मिल जाएगा सबसे सस्ता 100 रुपये में साफा!

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने
8 Photos
rajasthan place to visit

मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान के कुंवारों को बनाया निशाना, बंगाल से यूपी तक फैला बड़ा नेटवर्क

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर पुलिस ने अंतर राज्यीय शादी रैकेट का भंडाफोड़ किया. ये कार्रवाई एसपी क्राइम ब्रांच ज्येष्ठा मैत्रयी के सुपरविजन में की गई. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बंगाल, असम, बिहार, यूपी, झारखंड से युवतियां लाकर सौदेबाजी रचते थे.

कार्रवाई के दौरान दो साल से फरार 10 हजार का इनामी मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा जयपुर के भांकरोटा से गिरफ्तार किया गया. सीआईडी क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया.

शादी के नाम पर ठगी

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विवाह के नाम पर ठगी और मानव तस्करी के सनसनीखेज आरोपी मामले में पकड़ा गया. बालोतरा से आई पुलिस टीम को आरोपी सुपुर्द किया गया, जिनका जाल देशभर में फैला था और इनके निशाने पर पश्चिम राजस्थान के कुंवारे लड़के थे.

यहां तक फैला बड़ा नेटवर्क

गिरोह कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से गरीब युवतियों को शादी या काम का झांसा देकर राजस्थान लाता था. लड़कियों को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उन कुंवारे लड़कों को ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता था, जिनकी शादियां नहीं हो रही थीं.

लिव-इन रिलेशनशिप का फर्जी समझौता

शादी के कुछ समय बाद गिरोह पीड़ितों को कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर दोबारा अवैध वसूली और ठगी का खेल खेलता था. सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार की सूचना के आधार पर सफल कार्रवाई हुई. आरोपी पैसों के बदले फर्जी शादी करवाता था. ढाई से तीन लाख में लिव-इन रिलेशनशिप का फर्जी समझौता करवाता था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news