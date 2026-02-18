राजस्थान के कुंवारों को बनाया निशाना, बंगाल से यूपी तक फैला बड़ा नेटवर्क

Jaipur News: जयपुर पुलिस ने अंतर राज्यीय शादी रैकेट का भंडाफोड़ किया. दो साल से फरार 10 हजार का इनामी मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया.
Trending Photos
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर पुलिस ने अंतर राज्यीय शादी रैकेट का भंडाफोड़ किया. ये कार्रवाई एसपी क्राइम ब्रांच ज्येष्ठा मैत्रयी के सुपरविजन में की गई. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बंगाल, असम, बिहार, यूपी, झारखंड से युवतियां लाकर सौदेबाजी रचते थे.
कार्रवाई के दौरान दो साल से फरार 10 हजार का इनामी मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा जयपुर के भांकरोटा से गिरफ्तार किया गया. सीआईडी क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया.
शादी के नाम पर ठगी
विवाह के नाम पर ठगी और मानव तस्करी के सनसनीखेज आरोपी मामले में पकड़ा गया. बालोतरा से आई पुलिस टीम को आरोपी सुपुर्द किया गया, जिनका जाल देशभर में फैला था और इनके निशाने पर पश्चिम राजस्थान के कुंवारे लड़के थे.
यहां तक फैला बड़ा नेटवर्क
गिरोह कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से गरीब युवतियों को शादी या काम का झांसा देकर राजस्थान लाता था. लड़कियों को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उन कुंवारे लड़कों को ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता था, जिनकी शादियां नहीं हो रही थीं.
लिव-इन रिलेशनशिप का फर्जी समझौता
शादी के कुछ समय बाद गिरोह पीड़ितों को कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर दोबारा अवैध वसूली और ठगी का खेल खेलता था. सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और कांस्टेबल बृजेश कुमार की सूचना के आधार पर सफल कार्रवाई हुई. आरोपी पैसों के बदले फर्जी शादी करवाता था. ढाई से तीन लाख में लिव-इन रिलेशनशिप का फर्जी समझौता करवाता था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!