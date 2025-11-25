Jaipur News: CST ने 22 रेस्टोरेंट और क्लबों पर मारा छापा, 10 मुकदमें किए दर्ज

Jaipur News: राजधानी जयपुर के रेस्टोरेंट और क्लबों में चोरी छिपे संचालित हुक्का बार के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. शहर में संचालित अवैध हुक्का बार के खिलाफ शिकायत मिलने पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी की ओर से सोमवार देर रात कई जगहों पर छापेमारी की गई.

सूचनाओं के आधार पर सीएसटी टीम ने शहर में 22 रेस्टोरेंट और क्लबों में डिकॉय ऑपरेशन किया. डिकॉय ऑपरेशन में सार्वजनिक रूप से हुक्का पिलाने के साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीमों ने छापामारी कार्रवाई को अंजाम दिया.

स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय को मिली सूचनाओं के आधार पर गोपनीय तरीके से रेस्टोरेंटों और क्लबों में डिकॉय किया गया, जिन जगहों पर हुक्का पिलाने की जानकारी मिली, वहां पर पुलिस टीमों ने नियमानुसार कार्रवाई की. पुलिस की ओर से करीब तीन दर्जन अवैध हुक्के, हुक्का फ्लेवर और अन्य सामग्री जब्त की गई है.

उन्होंने बताया कि हुक्का बार और सार्वजनिक जगहों पर ध्रूमपान को लेकर समय-समय पर पुलिस कमिश्ररेट की ओर से आदेश जारी किए जाते हैं. आदेशों का उल्लंघन करने या विधि विरूद्ध काम करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों से भी नियम विरूद्ध काम नहीं करने की अपील की गई है.

इधर, जयपुर के जवाहर नगर थाना पुलिस ने स्नेचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दो बदमाशों सौरभ उर्फ बॉबी और अमन कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की गई है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब 61 वर्षीय वृद्धा सब्ज़ी लेकर घर लौट रही थीं तभी आरोपियों ने उनका पीछा कर पर्स छीन लिया. पर्स में नगदी और एक मोबाइल फोन मौजूद था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित की और तकनीकी व पारंपरिक तरीकों से जांच कर आरोपियों को पकड़ लिया.

थाना पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है. दोनों से अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, जिससे और वारदातें खुलने की संभावना जताई जा रही है.

इस पूरी कार्रवाई को डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देशन में तथा एडिशनल डीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में अंजाम दिया गया. जवाहर नगर थाना पुलिस की इस सफलता को शहर में बढ़ती स्नेचिंग की घटनाओं के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

