Jaipur: पुलिस कमिश्नरेट की CST टीम की कार्रवाई, 15 दिनों में नशा तस्करी के 26 मामले, 28 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News:  जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने 1 से 15 दिसंबर के बीच अवैध मादक पदार्थों, हथियारों की तस्करी, स्नेचिंग, अवैध हुक्का बार और अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 17, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 05:11 PM IST

Jaipur: पुलिस कमिश्नरेट की CST टीम की कार्रवाई, 15 दिनों में नशा तस्करी के 26 मामले, 28 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: राजधानी जयपुर में अवैध मादक पदार्थों , अवैध हथियारों की तस्करी , स्नेचिंग , अवैध हुक्का बार संचालित करने या अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम की कार्रवाई जारी है.

सीएसटी टीम ने अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए अलग-अलग थाना इलाकों में कई कार्रवाईयों को अंजाम दिया है. स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया कि नई सीएसटी टीम के गठन के बाद शहर में संचालित अवैध गतिविधियों के खिलाफ सूचनाएं जुटाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है.

एक दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच टीम ने अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 26 मामले दर्ज कर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किए है. कार्रवाई के दौरान नशा तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और मादक पदार्थ बिक्री की 51280 रुपये राशि भी बरामद की है.

टीम ने दो विदेशी महिलाओं समेत 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दो बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया है. उन्होंने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए बस्सी में मामला दर्ज कर एक देसी पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद किए है. मामले में आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया है.

शहर में संचालित अवैध हुक्का बार के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग पुलिस थानों में 4 मामले दर्ज किए हैं. इस कार्रवाई के दौरान 49 हुक्का , चिलम और पाइप के साथ ही भारी मात्रा में फ्लेवर और अन्य सामग्री जब्त की गई है. मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 5 लोगों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया और 33 कोटपा के तहत चालान किए गए.

इनामी अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 25 हजार इनामी राशि के 5 अपराधी और स्थाई वारंटी दस्तयाब किए गए. चेन ,पर्स और मोबाइल स्नेचर्स के खिलाफ भी एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई कर 327 अपराधियों को दस्तयाब किया गया है. संगठित अपराधों के खिलाफ सीएसटी टीम की कार्रवाई जारी रहेगी.

