जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ट्रांसफर लिस्ट जारी, 50 पुलिस निरीक्षक और दो SI के तबादले, देखें लिस्ट

Jaipur News : जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़े स्तर पर ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है. जिसमें 50 पुलिस निरीक्षक और दो SI के तबादले किये गये हैं. देखिये पूरी लिस्ट
Jaipur Police Commissionerate Transfer List : जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से आई ट्रांसफर लिस्ट के बाद 31 थानों के थानाधिकारी बदल दिये गये हैं. कुल 50 पुलिस निरीक्षक और दो SI के तबादले हुए हैं. वहीं 9 TI के तबादले किए गये हैं. चारों जिलों की सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई के के पुलिस निरीक्षक भी बदले गए है. तबादला सूची जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने जारी की है.
आपको बता दें कि ट्रांसफर लिस्ट में हाल ही में खोले गए दो नए थानों में थानाधिकारी लगाए गए है. मदन कड़वासरा को पत्रकार कॉलोनी में और गुंजन वर्मा को नारायण विहार में थानाधिकारी लगाया गया है.
ये रही लिस्ट
धर्मेंद्र कुमार शर्मा को लगाया थानाधिकारी बस्सी
मुनींद्र सिंह को लगाया थानाधिकारी कानोता
राजेश शर्मा को लगाया थानाधिकारी आदर्श नगर
प्रहलाद नारायण को लगाया थानाधिकारी जामडोली
वर्षारानी भोजगी को लगाया थानाधिकारी एसएमएस अस्पताल
भजनलाल को लगाया थानाधिकारी गांधी नगर
इंदु शर्मा को लगाया थानाधिकारी महिला थाना जयपुर पूर्व
वीरेंद्र सिंह को लगाया थानाधिकारी मालवीय नगर
पूनम कुमारी को लगाया थानाधिकारी बजाज नगर
आशुतोष कुमार को लगाया थानाधिकारी जवाहर सर्किल
लिखमाराम को लगाया थानाधिकारी सांगानेर
राजेंद्र शर्मा को लगाया थानाधिकारी प्रताप नगर
उदयभान यादव को लगाया थानाधिकारी मालपुरा गेट
श्रीनिवास जांगिड़ को लगाया थानाधिकारी भांकरोटा
राजेंद्र गोदारा को लगाया थानाधिकारी बगरू
राजकिरण को लगाया थानाधिकारी महिला थाना जयपुर पश्चिम
नवरत्न धौलिया को लगाया थानाधिकारी कालवाड़
राजेश गौतम को लगाया थाना अधिकारी चौमू
उदय सिंह यादव को लगाया थानाधिकारी हरमाड़ा
सुनील कुमार को लगाया थानाधिकारी दौलतपुरा
सुरेंद्र चौधरी को लगाया थानाधिकारी खोरा भी
हिम्मत सिंह को लगाया थानाधिकारी शास्त्री नगर
नरेंद्र खींचड़ को लगाया थानाधिकारी विद्याधर नगर
उमेश बेनीवाल को लगाया थानाधिकारी संजय सर्किल
मनोज बेरवाल को लगाया थानाधिकारी नाहरगढ़ रोड
राकेश ख्यालिया को लगाया थानाधिकारी माणक चौक
कृष्ण कुमार यादव को लगाया थानाधिकारी सुभाष चौक
धर्म सिंह को लगाया थानाधिकारी गलता गेट
गौतम डोटासरा को लगाया थानाधिकारी आमेर
प्रदीप कुमार शर्मा को लगाया थानाधिकारी ब्रह्मपुरी
राजेश शर्मा को लगाया थानाधिकारी जयसिंहपुरा खोर
सुरेंद्र कुमार सैनी को लगाया थानाधिकारी शिवदासपुरा
महेंद्र सिंह यादव को लगाया थानाधिकारी शिप्रापथ
मंजू चौधरी को लगाया थानाधिकारी महिला थाना जयपुर दक्षिण
मोतीलाल शर्मा को लगाया थानाधिकारी अशोक नगर
बलबीर सिंह को लगाया थानाधिकारी सोडाला
सुरेश यादव को लगाया थानाधिकारी महेश नगर
