जयपुर पुलिस का मास्टर प्लान लीक! जानें कैसे बनेगी देश की सबसे स्मार्ट साइबर यूनिट

Rajasthan News: जयपुर पुलिस साइबर अपराधों से निपटने के लिए CST का नए सिरे से पुनर्गठन करेगी. कमिश्नर सचिन मित्तल ने स्वीकार किया कि संसाधनों की कमी है, जिसके समाधान के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा गया है. यह कदम अपराध नियंत्रण की नई रणनीति का हिस्सा है.
Trending Photos
Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट अब राजधानी में बढ़ते अपराधों, विशेषकर साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक नई और मजबूत रणनीति पर काम कर रही है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल द्वारा लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. इसी क्रम में, हाल ही में CST (कमिश्नरेट स्पेशल टीम) के सदस्यों और अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें टीम का नए सिरे से पुनर्गठन करने पर चर्चा हुई.
CST के पुनर्गठन से बढ़ेगी कार्रवाई
कमिश्नरेट स्पेशल टीम (CST) वर्तमान में अपराधों की प्रकृति के आधार पर चार अलग-अलग विंग में काम कर रही है. इन विंग्स में व्हीकल थेफ्ट विंग, एनडीपीएस विंग (नशीले पदार्थों से संबंधित), आर्म्स विंग (हथियारों से संबंधित) और ऑर्गेनाइज्ड क्राईम विंग (संगठित अपराध) शामिल हैं. हाल ही में डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही अब CST के ढांचे को और प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया जाएगा.
साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौती
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जोर देकर कहा कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में जयपुर पुलिस साइबर अपराधियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी से जूझ रही है. इस कमी को दूर करने के लिए और टीम को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए, पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सरकार को एक विस्तृत प्रपोजल भेजा गया है. कमिश्नर को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस प्रपोजल का समाधान करेगी.
कार्रवाई जारी
फिलहाल, उपलब्ध संसाधनों से ही पुलिस प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है. यह पुनर्गठन और संसाधनों की मांग, जयपुर पुलिस की अपराध नियंत्रण के प्रति गंभीरता को दर्शाती है, विशेषकर डिजिटल युग के खतरों से निपटने की तैयारी पर जोर दिया जा रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!