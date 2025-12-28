परिवादी से बिना पूछे ही बंद कर दिया केस, FIR से बचती पुलिस! ऐसे खुली जयपुर के थानों की पोल

Jaipur News: दिसम्बर का महीना है, पुलिस एफआईआर नहीं कर परिवादी को टरकाने की कोशिश करती है. भले ही इससे आला अफसर और मंत्री मना करते हों, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली इस हकीकत से रूबरू करवाती है. जयपुर के लालकोठी थाना क्षेत्र से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले को लेकर खबर है.

जुलाई 2024 में विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास से एक अपराधी द्वारा मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई. बताया गया कि जिस सिम से धमकी दी गई, उससे करीब 8000 कॉल्स की गई थीं. इस गंभीर मामले को लेकर वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक नंद सिंह शेखावत ने 8 जून 2024 को मुख्य सचिव को परिवाद देकर शिकायत दर्ज करवाई.

जानें पूरा मामला

शिकायत के आधार पर 19 अगस्त 2024 को लालकोठी थाने में परिवाद दर्ज हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि थाने में इस शिकायत को करीब डेढ़ साल तक पटके रखा. आज तक न तो जांच अधिकारी ने संपर्क किया, न कोई सूचना दी गई. इस बीच 12 दिसंबर 2025 को परिवादी नंदसिंह शेखावत के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें उन्हें थाने बुलाया गया. जब शिकायत का प्रिंट निकाला गया, तो उसमें लिखा मिला, 'परिवादी कार्रवाई नहीं चाहता, सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए परिवाद दफ्तर दाखिल किया जाता है.' इधर नंद सिंह शेखावत ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा को पत्र लिखकर इस गड़बड़झाले के बारे में बताया. शेखावत ने कहा कि 'मैं 70 साल का सीनियर सिटीजन हूँ. ना मुझसे किसी ने बात की, ना मुझे बुलाया गया.

मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कार्रवाई नहीं चाहता. मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला ऐसे बंद कर देना बेहद गंभीर और खतरनाक है. गजब की बात तो यह है कि डीजीपी को पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस की इस तरह झोलमझोल का मामला सिर्फ लालकोठी तक सीमित नहीं है. झोटवाड़ा थाने में भी ऐसा ही एक और मामला सामने आया. यहां भी परिवाद को बिना पूछताछ के यह कहकर बंद कर दिया गया कि 'परिवादी ने कार्रवाई नहीं चाही.' जबकि परिवादी का दावा है कि उन्होंने कभी ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया. इधर नंद सिंह ने कहा कि 'मैं थाने गया ही नहीं, फिर भी लिखा गया कि मैंने परिवाद बंद करवाया. ये सरासर झूठ है.



मैंने वृताधिकारी और डीजीपी तक शिकायत की है.'

ये दो मामले ही नहीं है पुलिस की कार्यप्रणाली का सबूत बल्कि प्रताप नगर क्षेत्र में लूट के एक मामले को पुलिस ने मारपीट में बदल दिया ! गोनेर फाटक के पास कुछ लोग मारपीट कर अलवर के लक्ष्मण गढ़ निवासी लाला राम मीणा से मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन कर ले गए. लालाराम सांगानेर सदर थाने पहुंच कर वारदात के बारे में बताया तो उन्होंने शिवदासपुरा थाने भेज दिया. शिवदासपुरा थाना पुलिस ने FIR के बजाय शिकायत दर्ज कर लाला राम को चलता किया. दो तीन दिन बाद शिवदासपुरा पुलिस को होश आया तो उन्होंने मामला प्रताप नगर का बताकर लालाराम को प्रताप नगर थाने जाने के लिए कहा. गजब तो तब हो गया जब प्रताप नगर थाना पुलिस ने लूट के इस मामले को मारपीट कर बताकर शिकायत दर्ज कर ली.



मुख्य बिंदु

सवाल ये उठता है कि क्या आंकड़े सुधारने के लिए गंभीर अपराधों को हल्का दिखाया जा रहा है?

बिना पूछताछ कैसे बंद हुए परिवाद?

मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला हल्के में क्यों?

क्या PHQ की जयपुर पुलिस पर कोई निगरानी नहीं ?

- परिवादी ने महानिदेशक पुलिस और गृह राज्य मंत्री से

मामले में संज्ञान लेने, स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाने और दोषियों पर कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग की है.



