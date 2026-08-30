/जयपुर में नाबालिग का 2 बार अपहरण, 5 दिन तक 3000 KM पीछा कर 10 हजार का इनामी आरोपी पकड़ा

Jaipur News: जयपुर में नाबालिग के दो बार अपहरण के मामले में मुहाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब पांच दिन तक लगातार पीछा करते हुए लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय किया और 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को छत्तीसगढ़ से पकड़ लिया. आरोपी के पकड़े जाने के बाद बिहार से नाबालिग को सकुशल दस्तयाब किया गया.

पहली बार बिहार ले गया था आरोपी

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मुहाना थाना इलाके में नाबालिग के अपहरण की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की थी. जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बिहार से बरामद किया और जयपुर लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया था.

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. पुलिस के मुताबिक, कुछ समय बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए दोबारा नाबालिग से संपर्क किया. आरोप है कि उसने नाबालिग को डराया-धमकाया और फिर अपने साथ ले गया.

19 जून को दोबारा दर्ज हुई शिकायत

नाबालिग के दोबारा लापता होने के बाद परिजनों ने 19 जून 2026 को मुहाना थाने पहुंचकर शिकायत दी. पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया और नाबालिग के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की. तकनीकी आधार पर आरोपी और नाबालिग की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश शुरू की गई. पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती रही, लेकिन आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा.

पांच दिन तक 3000 किलोमीटर पीछा

पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा नहीं छोड़ा. लगातार पांच दिन तक दिन-रात अभियान चलाया गया. इस दौरान टीम ने करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय किया और आखिरकार आरोपी की लोकेशन छत्तीसगढ़ में मिली.

पुलिस ने छत्तीसगढ़ से आरोपी को डिटेन किया. पूछताछ के बाद बिहार से नाबालिग को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया.

10 हजार रुपये का इनाम था घोषित

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित राय उर्फ रोहित यादव, उम्र करीब 20 साल, निवासी दरियापुर, जिला सारण, बिहार के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

इस मामले में मुहाना थाने पर नाबालिग के अपहरण से जुड़े दो मामले दर्ज हुए थे. दोनों मामलों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं.

तकनीकी टीम ने निभाई अहम भूमिका

DCP साउथ राजर्षि राज के निर्देशन में कार्रवाई की गई. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित कुमार शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त मानसरोवर के सुपरविजन में मुहाना थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने अभियान चलाया. आरोपी की ट्रेसिंग में तकनीकी शाखा की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

