Jaipur News: आजादी के दिन दिल्ली-ग्वालियर को धमाके से दहलाने की फिराक में थे लॉरेंस गैंग के 6 मेंबर, पंजाब में भी बम से कर चुके हैं वारदात

Crime News: जयपुर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो 15 अगस्त को दिल्ली और ग्वालियर में धमाके करने की साजिश रच रहे थे।

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 12, 2025, 10:50 IST | Updated: Aug 12, 2025, 10:50 IST

Jaipur News: जयपुर पुलिस मुख्यालय से सनसनीखेज खबर सामने आई है. राजस्थान पुलिस की CID-CB ने जयपुर और टोंक जिले में पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया. इस कार्रवाई में 7 जुलाई को पंजाब के नवांशहर, जालंधर में हुए ग्रेनेड हमले के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शिवम उर्फ बिट्टू, जितेंद्र चौधरी, संजय, सोनू उर्फ काली और सोनू पासवान शामिल हैं, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया. ये आरोपी 15 अगस्त के आसपास दिल्ली और ग्वालियर में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे. हमले के बाद ये राजस्थान भाग आए थे.

ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं और इनका हैंडलर कनाडा में रहने वाला जीशान अख्तर है, जिसने मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी. जीशान अख्तर का पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान और गोपी के साथ संबंध है. उसने ऑनलाइन ऐप के जरिए नवांशहर में ब्लास्ट करवाया था. आरोपियों को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया. यह जानकारी ADG क्राइम दिनेश एमएन ने दी.

पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे कनाडा में रहने वाले जीशान अख्तर के संपर्क में थे, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है. जीशान अख्तर ने न केवल नवांशहर धमाके के लिए ग्रेनेड उपलब्ध कराया था, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास दिल्ली और ग्वालियर में धमाके की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी थी. आरोपी सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऐप्स के जरिए जीशान अख्तर से जुड़े थे और उसकी ओर से मिले निर्देश पर वारदात की तैयारी कर रहे थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


