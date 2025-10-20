दीपावली पर जयपुर पुलिस अलर्ट, तमाम अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में तैनात

Jaipur News: ऱाजस्थान में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और त्योहार को देखते हुए जयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है. कमिश्नरेट के तमाम अधिकारियों और थानाधिकारियों को इलाके में फोर्स को अधिक से अधिक संख्या में डेप्लॉय करने, संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने और तमाम थानाधिकारियों को फोर्स के साथ इलाके में पैदल गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी नाकाबंदी
इसके साथ ही आला अधिकारियों ने तमाम थानाधिकारियों को अपने-अपने इलाके में नाकाबंदी करने और ब्रेथ एनलाइजर सहित अन्य उपकरण साथ में रखने की निर्देश दिए हैं. जयपुर शहर के अंदर और बाहर निकलने वाले तमाम रास्तों के अलावा शहर के अंदर भी अलग-अलग पॉइंट पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाकाबंदी की जाएगी.
बाजारों में सादा वस्त्रों में तैनात किए गए पुलिसकर्मी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ.रामेश्वर सिंह ने बताया की राजधानी के तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में सादा वस्त्रों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके और साथ ही पर्स स्नेचिंग, जेब तराशी और चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों पर लगाम लगाई जा सके.
26 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा अवकाश
दीपावली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. जिसके तहत 26 अक्टूबर तक किसी भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा. केवल अति आवश्यक होने पर ही आला अधिकारियों की अनुमति पर अवकाश दिया जाएगा. 26 अक्टूबर तक तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी फील्ड में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे.
शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक उड़ाए जा रहे चार ड्रोन
एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ.रामेश्वर सिंह ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित कर चार अलग-अलग ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं. जिनके जरिए तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है. ड्रोन के जरिए जो भी फीडबैक प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था में बदलाव भी किए जा रहे हैं. इसके साथ ही यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी ड्रोन के जरिए की जा रही है.
