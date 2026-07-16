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जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, ठगी करने वाले 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर मारा छापा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश के दो दिन बाद जयपुर पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया. महेश नगर और जालूपुरा क्षेत्र में हुई कार्रवाई में 20 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, जबकि दो संचालक फरार हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 16, 2026, 04:42 PM|Updated: Jul 16, 2026, 04:42 PM
जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, ठगी करने वाले 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर मारा छापा
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कानून-व्यवस्था और साइबर अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने के महज दो दिन बाद राजधानी जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिन पहले कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और संगठित अपराधों के खिलाफ प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री ने कहा था कि आमजन के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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नौकरी दिलाने और विदेश भेजने का झांसा

जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि राजधानी में कुछ कॉल सेंटर विदेश में नौकरी दिलाने और विदेश भेजने का झांसा देकर बेरोजगार युवक-युवतियों से लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर सीएसटी की टीम ने सबसे पहले महेश नगर थाना क्षेत्र स्थित महिमा ट्रिनिटी मॉल के पांचवें फ्लोर पर ऑफिस नंबर-35 में दबिश दी. यहां सारांश गोयल और उसके साथी समीर बंसल द्वारा फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था. मौके पर दोनों संचालकों सहित 10 युवतियां काम करती मिलीं.

सेंटर का संचालक मौके से फरार

इसके बाद पुलिस ने महेश नगर थाना क्षेत्र के ओके प्लस मॉल के छठे फ्लोर स्थित ऑफिस नंबर-608 पर कार्रवाई की. यहां भी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कॉल सेंटर संचालित पाया गया, जहां पांच युवतियां कार्यरत मिलीं. हालांकि इस सेंटर का संचालक मौके से फरार हो गया. तीसरी कार्रवाई जालूपुरा थाना क्षेत्र स्थित गणपति प्लाजा में रहा. यहां भी पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया, जहां पांच युवतियां काम करती मिलीं, जबकि संचालक मौके से फरार मिला.

20 युवतियों और दो युवकों को लिया हिरासत में

तीनों कॉल सेंटरों से कुल 20 युवतियों और दो युवकों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने मौके से करीब 40 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अखबारों और सोशल मीडिया पर विदेश में नौकरी दिलाने के आकर्षक विज्ञापन जारी करते थे. इसके बाद प्रोसेसिंग फीस, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई जाती थी. पैसे मिलने के बाद पीड़ितों से संपर्क तोड़ दिया जाता था.

पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कर रही है. साथ ही बैंक खातों, ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पड़ताल की जा रही है. आशंका है कि इस गिरोह ने अब तक बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियों को अपना शिकार बनाया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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