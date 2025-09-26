जयपुर पुलिस की तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 11 करोड़ के मादक पदार्थ किए जब्त

Jaipur crime News: जयपुर पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ा अभियान चला रही है. इस साल अब तक 11 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. हाल ही में कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने 1 करोड़ की स्मैक, 20 लाख की एमडी ड्रग और प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है.
Jaipur News: जयपुर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कड़ा रुख अपनाए हुए है. इस साल अब तक पुलिस ने 11 करोड़ रुपये की कीमत के विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ जब्त किए हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के इस अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं.
स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाइयाँ
हाल ही में कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने तीन बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. इन कार्रवाइयों में 1 करोड़ रुपये की स्मैक, लगभग 20 लाख रुपये की कीमत की एमडी ड्रग और भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की खेप जब्त की गई है. इन कार्रवाइयों से मादक पदार्थ तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. पुलिस ने तस्करों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए उनके अवैध कारोबार को ध्वस्त करने का संकल्प लिया है.
आमजन से सहयोग की अपील
जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने आमजन से अपील की है कि वे मादक पदार्थ तस्करों से संबंधित किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें. उन्होंने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. यह कदम नशे के खिलाफ जंग को और मजबूत करने में मददगार साबित होगा.
मीडिया से खास बातचीत
जी मीडिया के संवाददाता विनय पंत के साथ खास बातचीत में कमिश्नर जोसफ ने बताया कि जयपुर पुलिस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें दिन-रात तस्करों पर नजर रख रही हैं और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी. जयपुर पुलिस का यह अभियान न केवल शहर को नशा मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि युवा पीढ़ी को इस खतरे से बचाने में भी सहायक सिद्ध होगा.
