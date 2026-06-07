/जयपुर कमिश्नरेट की 2023 के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की 23 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार

23 Quintals of Poppy Husk Seize: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी (CST) एनडीपीएस यूनिट ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 23 क्विंटल डोडा पोस्त से भरे ट्रक को जब्त किया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस पूरे ऑपरेशन में सीएसटी की एनडीपीएस यूनिट के 10 अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया. विशेष अभियान की मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स कमिश्नर ओमप्रकाश ने स्वयं की और देर रात तक मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी करते रहे.



बरामद डोडा पोस्त की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपये आंकी गई है. वर्ष 2023 के बाद जयपुर कमिश्नरेट की यह सबसे बड़ी एनडीपीएस कार्रवाई मानी जा रही है.जानकारी के अनुसार एनडीपीएस यूनिट पिछले एक माह से इस तस्करी नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थी. शनिवार को दौसा-जयपुर हाईवे पर जटवाड़ा चौकी से करीब तीन किलोमीटर पहले ट्रक नंबर JH02AX1019 को रोककर तलाशी ली गई.

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ट्रक में 92 कट्टों में भरा करीब 23 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद हुआ.पुलिस ने ट्रक चालक शाहिद खान निवासी रांची (झारखंड) और कंडक्टर सायर राम जाट निवासी बिलाड़ा (जोधपुर) को मौके से गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि यह खेप ओडिशा के राउरकेला से तीन दिन पहले रवाना हुई थी और फलोदी जिले के एक व्यक्ति तक पहुंचाई जानी थी.तस्करी की खेप को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक इनोवा क्रिस्टा कार से एस्कॉर्ट किया जा रहा था.



पुलिस ने इनोवा क्रिस्टा में सवार कमल पलाना निवासी बीकानेर और अजय बिश्नोई निवासी जैसलमेर को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इनोवा पर फर्जी नंबर प्लेट RJ07TA4599 लगी हुई थी, जबकि वाहन का वास्तविक नंबर HR47D7226 है.जब्त मादक पदार्थ की खेप अनिल बिश्नोई निवासी फलोदी तक पहुंचाई जानी थी.



पुलिस अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि तीन दिन पहले इसी मार्ग से गुजरने वाले संदिग्ध ट्रक का इस नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं.अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.



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