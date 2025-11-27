जयपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ी ब्लैक थार, 157 चालान और 60 गाड़ियां की जब्त

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले की पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में है. राजस्थान में ब्लैक फिल्म लगी थार और मॉडिफाइड गाड़ियों पर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. जयपुर में लगातार बढ़ रही स्टंटबाजी, तेज रफ्तार, मॉडिफाइड साइलेंसर के शोर और महिलाओं के साथ अभद्रता की शिकायतों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया.

दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक शहर की मुख्य सड़कों पर सघन नाकाबंदी की गई, जिसमें थाना प्रभारियों ने स्वयं मौके पर रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी की. अभियान का मुख्य फोकस ब्लैक फिल्म वाली थार और स्टंटबाजी करने वाले मॉडिफाइड गाड़ियों पर था. इस अभियान में कुल 157 चालान किए गए.

वहीं थार और ब्लैक स्कॉर्पियो समेत 68 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की. इसके साथ ही ब्लैक फिल्म लगी 77 गाड़ियों और मॉडिफाइड साइलेंसर से शोर मचाने वाले 21 गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की गई. पुलिस ने 68 पावर बाइक्स मौके से जब्त की.

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उन गाड़ियों पर केंद्रित थी, जिनके बारे में लंबे समय से जनती शिकायत कर रही थी. तेज रफ्तार से दहशत फैलाना, महिलाओं का पीछा करना, अभद्रता, और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने जैसी शिकायतें मिल रही थी.

लोगों का कहना है कि स्टंटबाजी और हाई-डेसिबल साइलेंसर के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था. कई महिलाओं ने शिकायत करने और अनुचित व्यवहार करने की भी शिकायतें दी थीं. जयपुर पुलिस अदिकारियों ने साफ किया है कि साफ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन मालिक को बख्शा नहीं जाएगा.