जयपुर में अब थाना पुलिस संभालेगी पीक आवर्स में यातायात संचालक का जिम्मा

Jaipur News: राजधानी जयपुर में यातायात पुलिस नफरी की कमी से जूझ रही है और शहर में सुबह व शाम के वक्त हर थाना इलाके में पीक आवर्स के दौरान यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. ऐसे में कई घंटों तक वाहन चालकों को यातायात जाम की समस्या से जूझना पड़ता है. जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इस समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला है. क्राइम और लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने वाली प्रत्येक थाने की पुलिस अब पीक आवर्स में यातायात व्यवस्था का जिम्मा भी संभालेगी.

प्रत्येक थानाधिकारी को दिए सड़क चिन्हित करने के निर्देश

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक योगेश दाधीच ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जयपुर के प्रत्येक थानाधिकारी को उसके थाना क्षेत्र में पीक आवर्स के दौरान सबसे व्यस्ततम मार्ग को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं.

सबसे व्यस्ततम मार्ग को चिन्हित करने के बाद पीक आवर्स में थाना पुलिस को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं. राजधानी जयपुर में ऐसा पहली बार होगा, जब थाना पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का संचालन संभालेगी.

जरूरत पड़ने पर यातायात पुलिस के साथ किया जाएगा समन्वय

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक योगेश दाधीच ने बताया कि प्रायोगिक तौर पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है और प्रयोग सफल होने पर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि शहर वासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर थाना पुलिस का यातायात पुलिस के साथ समन्वय भी किया जाएगा. जिसके तहत थाना पुलिस और यातायात पुलिस मिलकर व्यवस्था संभालेंगे ताकि शहर वासियों को यातायात जाम की समस्या से जूझना ना पड़े.

