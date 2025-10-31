Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में अब थाना पुलिस संभालेगी पीक आवर्स में यातायात संचालक का जिम्मा

Jaipur News: राजस्थान में सबसे व्यस्ततम मार्ग को चिन्हित करने के बाद पीक आवर्स में थाना पुलिस को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं. राजधानी जयपुर में ऐसा पहली बार होगा, जब थाना पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का संचालन संभालेगी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 31, 2025, 11:30 AM IST | Updated: Oct 31, 2025, 11:30 AM IST

Trending Photos

पुष्कर में विदेशी vs देसी मुकाबला! 'चक दे राजस्थान'मैच में तालियों से गूंजा पूरा मेला मैदान, देखें फोटोज
8 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर में विदेशी vs देसी मुकाबला! 'चक दे राजस्थान'मैच में तालियों से गूंजा पूरा मेला मैदान, देखें फोटोज

राजस्थान के 21 जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3000 से अधिक शादियों पर पड़ेगा असर! पढ़ें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 21 जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3000 से अधिक शादियों पर पड़ेगा असर! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ‘रन फॉर यूनिटी’ में शामिल हुए दिग्गज और युवा, देखें फोटोज
9 Photos
jaipur news

राजस्थान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ‘रन फॉर यूनिटी’ में शामिल हुए दिग्गज और युवा, देखें फोटोज

Kota Weather Update: आज 31 अक्टूबर को कोटा में काले बादलों ने डाला डेरा, बिजली-गरज का अलर्ट जारी
6 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: आज 31 अक्टूबर को कोटा में काले बादलों ने डाला डेरा, बिजली-गरज का अलर्ट जारी

जयपुर में अब थाना पुलिस संभालेगी पीक आवर्स में यातायात संचालक का जिम्मा

Jaipur News: राजधानी जयपुर में यातायात पुलिस नफरी की कमी से जूझ रही है और शहर में सुबह व शाम के वक्त हर थाना इलाके में पीक आवर्स के दौरान यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. ऐसे में कई घंटों तक वाहन चालकों को यातायात जाम की समस्या से जूझना पड़ता है. जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इस समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला है. क्राइम और लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने वाली प्रत्येक थाने की पुलिस अब पीक आवर्स में यातायात व्यवस्था का जिम्मा भी संभालेगी.

प्रत्येक थानाधिकारी को दिए सड़क चिन्हित करने के निर्देश
एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक योगेश दाधीच ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जयपुर के प्रत्येक थानाधिकारी को उसके थाना क्षेत्र में पीक आवर्स के दौरान सबसे व्यस्ततम मार्ग को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं.

सबसे व्यस्ततम मार्ग को चिन्हित करने के बाद पीक आवर्स में थाना पुलिस को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं. राजधानी जयपुर में ऐसा पहली बार होगा, जब थाना पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का संचालन संभालेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जरूरत पड़ने पर यातायात पुलिस के साथ किया जाएगा समन्वय
एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक योगेश दाधीच ने बताया कि प्रायोगिक तौर पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है और प्रयोग सफल होने पर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि शहर वासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर थाना पुलिस का यातायात पुलिस के साथ समन्वय भी किया जाएगा. जिसके तहत थाना पुलिस और यातायात पुलिस मिलकर व्यवस्था संभालेंगे ताकि शहर वासियों को यातायात जाम की समस्या से जूझना ना पड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news