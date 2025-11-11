Zee Rajasthan
Jaipur News: जयपुर में बिजली का बिल देख लगा जोरदार करंट, बगैर मीटर के ही विभाग ने थोप दिया '2 लाख 71 हजार रुपये का बिल'

Jaipur News: जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बिल्डिंग के निवासियों को चार साल से अंधेरे में धकेल दिया है. 9 फ्लेटों वाली बिल्डिंग में कॉमन कनेक्शन का मीटर जंप हो गया था, जिसे बिजली विभाग ने गायब कर दिया!

Nov 11, 2025

Jaipur News: राजस्थान के बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है. एक बिल्डिंग में लंबे समय से गायब बिजली मीटर के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, और अब उपभोक्ता को दो महीने में अचानक 2 लाख 71 हजार रुपये का बिल थोप दिया गया है. शिकायतकर्ता परिवार ने बताया कि मीटर 2022 से ही गायब है, लेकिन विभाग ने उनकी गुहार पर कभी ध्यान नहीं दिया. उपभोक्ता अब मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसरों का रवैया इतना घमंडी है कि बात करने का साहस भी नहीं जुट पा रहा.

घटना जयपुर के एक प्रमुख इलाके की है, जहां बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि मीटर गायब होने के बाद भी बिजली कनेक्शन चालू रहा, लेकिन बिलिंग सिस्टम में खराबी के कारण अब यह भारी रकम आ गई. "हमने कई बार पावर हाउस जाकर शिकायत की, लेकिन सहायक अभियंता (AEN) हमेशा गायब मिलते हैं. विभाग ने 2022 के मामले पर भी कोई सुनवाई नहीं की," शिकायतकर्ता ने रोष जताते हुए कहा. उपभोक्ता का आरोप है कि मीटर न होने पर अनुमानित बिलिंग की गई, जो कई गुना बढ़कर आ गई. अब वे उपभोक्ता फोरम में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बिल्डिंग के निवासियों को चार साल से अंधेरे में धकेल दिया है. मनोरमा रेजिडेंसी, बुध विहार स्थित इस 9 फ्लेटों वाली बिल्डिंग में कॉमन कनेक्शन का मीटर जंप हो गया था, जिसे बिजली विभाग ने गायब कर दिया. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विभाग ने मीटर खुद उठा लिया, लेकिन बार-बार मांगने पर भी वापस नहीं कर रहे. पहले मासिक बिल 1500-2000 रुपये तक सीमित था, लेकिन अचानक दो महीने का एकमुश्त बिल 2 लाख 71 हजार रुपये का आ गया, जो निवासियों के लिए आर्थिक बोझ बन गया है.

5 बल्बों का उपयोग और 3 लाख का बिल

शिकायतकर्ता ने बताया, "कॉमन कनेक्शन में सिर्फ 5 बल्बों का उपयोग होता है, इतनी बिजली का खर्च 3 लाख कैसे हो सकता है? यह बिल पूरी तरह मनमाना है." जब शिकायत दर्ज कराई गई, तो विभाग ने कनेक्शन काट दिया, नया मीटर लगाया, लेकिन बिना किसी नोटिस के उसे भी हटा ले गया. अब बिल्डिंग फिर अंधेरी है और मीटर गायब. निवासियों ने कई बार जगतपुरा पावर हाउस का रुख किया, लेकिन वहां सहायक अभियंता (AEN) दिनेश बैरवा कभी दफ्तर में उपलब्ध नहीं मिले. मौके पर पूछताछ करने पर AEN का जवाब आया, "मैं मीटिंग्स में व्यस्त रहता हूं." इससे साफ जाहिर होता है कि विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही.

दफ्तरों के चक्कर काट रहे शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं. 2022 से चली आ रही इस समस्या पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. ऊपर से, विभाग ने सभी 9 फ्लेट मालिकों को 32 हजार रुपये का सेटलमेंट नोटिस थोप दिया है. जब पुराने मीटर की मांग की जाती है, तो अधिकारी जवाब देते हैं, "खुद ढूंढ लो." जगतपुरा पावर हाउस में तैनात सहायक राजस्व अधिकारी (ARO) जितेंद्र ने भी मामले को टालते हुए कहा, "यह पुराना मामला है." अधिकारियों का बात करने का रवैया सातवें आसमान पर है—शिकायत सुनने को तैयार नहीं, बल्कि अकड़ दिखाते हैं.

बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

उपभोक्ता संगठनों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मीटर चोरी या क्षति के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया जा सकता. विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मामला तूल पकड़ रहा है. निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द राहत न मिली, तो वे उपभोक्ता फोरम और उच्च अधिकारियों तक पहुंचेंगे. बिजली कंपनी की हेल्पलाइन 1912 पर शिकायत करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सुधार की दरकार है. यह घटना बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, जहां छोटी सी लापरवाही पूरे परिवारों को प्रभावित कर रही है.

