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जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

जयपुर के प्रताप नगर इलाके में कथित कब्रिस्तान जमीन विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. प्रताप नगर बचाओ संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकालकर आरोप लगाया कि आवासीय श्रेणी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 26, 2026, 07:47 PM|Updated: May 26, 2026, 07:47 PM
जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: प्रताप नगर में कथित कब्रिस्तान अतिक्रमण को लेकर अब विवाद बढ़ गया है. प्रताप नगर बचाओ संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों ने कथित कब्रिस्तान को लेकर आक्रोश मार्च निकाला. समिति का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया जा रहा है. जमीन अवासीय है तो वहीं वहां कब्रिस्तान कैसे हो सकता है ? लोगों ने समय पर कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.


कथित कब्रिस्तान जमीन विवाद तूल पकड़ता जा रहा
शहर में प्रताप नगर इलाके मेंकथित कब्रिस्तान जमीन विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. प्रताप नगर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला. इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे. इसके बाद उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि हल्दीघाटी रोड स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे हाउसिंग बोर्ड की खाली भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्रिस्तान बताकर अतिक्रमण किया जा रहा है. समिति का कहना है कि यह इलाका घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र है, जहां करीब दस हजार हिंदू परिवार निवास करते हैं. ऐसे में जमीन पर कब्जे की कोशिश से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

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आवासीय श्रेणी में दर्ज

समिति के अध्यक्ष प्रभात शर्मा का कहना है कि संबंधित जमीन का हिस्सा हाउसिंग बोर्ड और जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में आवासीय श्रेणी में दर्ज है. बावजूद इसके कुछ लोगों ने जमीन पर दावा ठोकते हुए वहां ताला लगा दिया और उसे श्मशान या कब्रिस्तान क्षेत्र बताने की कोशिश की जा रही है. नगर पालिका अधिनियम के अनुसार आवासी जमीन या जल स्रोत से 500 मीटर के दायरे में कब्रिस्तान या श्मशान नहीं बसाया जा सकता है. इस जमीन से दस मीटर में सरकारी बोरिंग है. यदि शव गाडेंगे तो भूमिगत प्रदूषण फैल कर गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा है. वहीं, अगर जमीन आवासीय श्रेणी में है तो वहां कब्रिस्तान कैसे बनाया जा सकता है ? उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
कोई ठोस कार्रवाई नहीं
पिछले एक साल से लगातार अधिकारियों के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने बताया कि 25 फरवरी 2025 को संपर्क हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जो आज तक लंबित है. इसके बाद 25 जनवरी 2026 को प्रताप नगर थाने में भी लिखित शिकायत दी गई लेकिन उसके बावजूद विवादित जमीन को लेकर स्थिति जस की तस बनी हुई है. सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वर्ष 1958 से आज तक राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी यह जमीन कब्रिस्तान दर्ज नहीं है. समिति और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हाउसिंग बोर्ड अपनी जमीन को तत्काल अपने कब्जे में ले और विवाद को खत्म करें ताकि इलाके में सामाजिक सौहार्द बना रहें.

साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है और क्या जमीन की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट फैसला सामने आता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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