/हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

Jaipur News : जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है. छात्रा 5 जून की शाम घर से साइकिल चलाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. अगले दिन उसका शव एक बहुमंजिला अपार्टमेंट के पोर्च क्षेत्र में मिलने से सनसनी फैल गई. अब मामले की जांच ईस्ट जिला पुलिस से लेकर साउथ जिला पुलिस को सौंप दी गई है, जिससे इस रहस्यमयी मौत मामले में नए सिरे से जांच की उम्मीद बढ़ गई है. मृतका 12वीं कक्षा की छात्रा थी और प्रताप नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी. परिजनों के अनुसार वह 5 जून की शाम रोजाना की तरह साइकिल चलाने के लिए निकली थी. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी. अगले दिन सुबह प्रताप नगर स्थित एक अपार्टमेंट परिसर में उसका शव मिलने की जानकारी सामने आई.

13वीं मंजिल का बटन दबाती नजर आ रही छात्रा

जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने मामले को और रहस्यमय बना दिया. फुटेज में छात्रा अपार्टमेंट के गेट से अंदर जाती दिखाई देती है. इसके बाद वह लिफ्ट में सवार होकर 13वीं मंजिल का बटन दबाती नजर आती है. पुलिस को 13वीं मंजिल के पास छात्रा की चप्पल और चश्मा भी मिले हैं. हालांकि जिस फ्लोर पर वो पहुंची, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण उसके बाद क्या हुआ, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग शुरू कर दी. परिवार ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन भी किया और कई सवाल उठाए. परिजनों का आरोप है कि छात्रा कुछ लोगों के संपर्क में थी और मामले में कई तथ्यों की गहन जांच की जानी चाहिए. उन्होंने शुरुआती जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं.

परिवार का आरोप युवक से थी बातचीत जो प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से है

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परिवार की ओर से ये भी दावा किया गया कि छात्रा की सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से बातचीत होती थी. परिजनों ने युवक और उसके प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के आरोप भी लगाए हैं. हालांकि इन आरोपों की पुलिस स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. इसी बीच मामले की संवेदनशीलता, सार्वजनिक दबाव और लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए जांच ईस्ट जिले से हटाकर साउथ जिला पुलिस को सौंप दी गई है. नई जांच टीम अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, सोशल मीडिया गतिविधियों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गवाहों के बयानों का दोबारा विश्लेषण कर रही है.

अब साउथ जिला पुलिस सुलझाएगी वारदात की गुत्थी

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्रा 13वीं मंजिल पर क्यों गई ? वहां उसके साथ कोई और मौजूद था या नहीं, उसकी मौत दुर्घटना, आत्महत्या या किसी आपराधिक घटना का परिणाम है ? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जयपुर में पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बने इस मामले में अब लोगों की निगाहें साउथ जिला पुलिस की जांच पर टिकी हैं. परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस का दावा है कि मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाएगी.