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जयपुर में बेटी ही बनी मां की दुश्मन, हत्या करने से पहले घर में करवाया तंत्र-मंत्र

जयपुर के प्रताप नगर में महिला नीरज शर्मा की सुपारी देकर हत्या के मामले में पुलिस जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. जांच के अनुसार, हत्या से पहले आरोपी बेटी आयुषी शर्मा ने साथियों के साथ घर में कथित तंत्र-मंत्र कराया था.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 09, 2026, 02:27 PM|Updated: Jul 09, 2026, 02:27 PM
जयपुर में बेटी ही बनी मां की दुश्मन, हत्या करने से पहले घर में करवाया तंत्र-मंत्र
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर के प्रताप नगर इलाके में महिला नीरज शर्मा की सुपारी देकर हत्या के मामले में जांच लगातार नए खुलासे कर रही है. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या से कुछ दिन पहले आरोपी बेटी आयुषी शर्मा ने अपने साथियों के साथ घर पर कथित रूप से तंत्र-मंत्र और टोना-टोटका कराया था.

इस दौरान घर की सीढ़ियों पर नारियल और काली गुड़िया रखकर उनमें आग लगाने का दावा किया जा रहा है. पुलिस ने घर के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच जारी है.

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घर पर कराया था तंत्र-मंत्र
दरअसल मृतका के पति की मौत हो चुकी थी और पति की जगह महिला को सरकारी नौकरी मिली थी लेकिन मृतका की बेटी अनुकम्पा में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती थी इसीलिए उसने अपने ताऊ और उसके लड़कों के साथ मिलकर सुपारी देकर अपनी मां को मरवाया लेकिन उसको एक्सीडेंट का रूप देकर सभी बचना चाहते थे.

आयुषी शर्मा ने अपने साथियों के साथ घर पर तंत्र-मंत्र कराया था. जांच में पुलिस यह पता लगाने में जुटी हैं कि उस रात वहां कौन-कौन मौजूद था और उनकी क्या भूमिका रही? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

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हत्या की पहली साजिश एक महीने पहले
जांच में यह भी सामने आया है कि नीरज शर्मा की हत्या की योजना पहली बार करीब एक माह पहले बनाई गई थी. आरोप है कि आरोपी ब्लैक रंग की थार लेकर जयपुर पहुंचे थे और घर के पास नीरज शर्मा को वाहन से कुचलकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन अधिक ट्रैफिक होने के कारण वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके. इसके बाद 3 जुलाई को दोबारा योजना बनाई गई और मॉर्निंग वॉक के दौरान स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई और इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई.

मामले का मुख्य आरोपी है फरार
पुलिस के मुताबिक, मामले का मुख्य साजिशकर्ता बलराम उर्फ रवि है, जिसने भरतपुर निवासी हेमंत शर्मा को नीरज शर्मा की हत्या के लिए 7 लाख रुपये देने का सौदा किया था. हेमंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. अब तक इस मामले में आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी बलराम उर्फ रवि अभी भी फरार है.

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ताऊ और चचेरे भाई के साथ बनाया प्लान
आरोपी आयुषी शर्मा ने सरकारी नौकरी और संपत्ति हासिल करने की नीयत से अपनी मां की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि उसने अपने ताऊ और चचेरे भाई सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की थी. आयुषी का व्यवहार पिछले कुछ समय से बदल गया था और वह अपने ताऊ के परिवार के साथ अधिक रहने लगी थी.


पहले भी कर चुकी थी मां से मारपीट
उन्होंने यह भी दावा किया कि आयुषी पहले भी अपनी मां के साथ मारपीट कर चुकी थी. साथ ही उन्होंने अपने जीजा विजय वशिष्ठ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की भी निष्पक्ष जांच कराने और पूरे परिवार की भूमिका की जांच की मांग की है.

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्यों और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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