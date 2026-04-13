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महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित जयपुर? अब गर्भवती महिला से छेड़छाड़, वायरल वीडियो में साफ दिखा आरोपी, पुलिस के हाथ खाली

Jaipur News: जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले ने सनसनी फैला दी है. आरोपी राहुल गुर्जर की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं, जबकि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 13, 2026, 09:20 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 09:20 AM IST

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महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित जयपुर? अब गर्भवती महिला से छेड़छाड़, वायरल वीडियो में साफ दिखा आरोपी, पुलिस के हाथ खाली

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की गंभीर घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर घटना सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, वहीं जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है.

इस मामले में ड्यूटी ऑफिसर एएसआई महेश चंद और जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अंगदराम को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस जांच में आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश निवासी राहुल गुर्जर के रूप में हुई है, जो फिलहाल फरार है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें राजस्थान और मध्यप्रदेश में उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

क्या कहना है डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा का
डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि यह मामला रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया. जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता ने 26 मार्च 2026 को थाना जवाहर सर्कल में शिकायत दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट के अनुसार, 25 मार्च की शाम करीब 6:10 बजे मालवीय नगर सेक्टर-9 क्षेत्र में एक युवक ने पीछे से आकर गर्भवती महिला को पकड़ लिया, उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की.

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जब महिला ने शोर मचाया, तो आरोपी ने पत्थर उठाकर उसे धमकाया और मौके से फरार हो गया. इस घटना को लेकर बीएनएस की धाराओं 74, 75(2) और 78 के तहत प्रकरण संख्या 170/2026 दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच थाना प्रभारी आशुतोष सिंह को सौंपी गई है.

आरोपी की पहचान हो चुकी
एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि सोशल मीडिया पर लगातार जयपुर में बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं के कारण पुलिस की छवि प्रभावित हो रही थी. इसके बाद पुलिस ने करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुराने चालानशुदा आरोपियों का रिकॉर्ड भी खंगाला. इसी आधार पर आरोपी की पहचान की गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपी को शरण देने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मालवीय नगर स्थित एक स्पा सेंटर में काम करता था. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उसे पकड़ने का दावा किया जा रहा है.


जयपुर में बढ़े महिला अपराध
गौरतलब है कि हाल के दिनों में जयपुर में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है. आमेर में एक विदेशी युवती के साथ अभद्रता, ऑटो ड्राइवर द्वारा विदेशी पर्यटक से गलत व्यवहार और इस्कॉन रोड पर बाइक सवार युवती से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन घटनाओं ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाइक टैक्सी पर बैठी एक युवती से दो युवकों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मनराज और सुदामा को गिरफ्तार किया था. राजर्षि राज (डीसीपी साउथ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि आरोपियों को टोंक से गिरफ्तार किया गया और वीडियो बनाने वाले दो अन्य लोगों को भी पकड़ा गया.

इन घटनाओं के बाद जयपुर पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि, लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातें शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं.

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