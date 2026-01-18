Jaipur: स्कूल स्विमिंग ट्रेनिंग ने नाबालिग से की गंदी हरकतें, मोबाइल बंद करके भागा

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक नामचीन स्कूल में 11वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां स्विमिंग ट्रेनिंग के दौरान अश्लील हरकतें करने का आरोप है.

बजाज नगर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पिछले दो साल से नाबालिग छात्रा से आरोपी कोच ज्यादती कर रहा था. अब पूरे मामले को लेकर बजाज नगर थाने में नाबालिग छात्रा की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. मामले की जांच थानाधिकारी बजाज नगरी पूनम चौधरी कर रही है.

मां ने रिपोर्ट करवाई दर्ज

बजाज नगर थाने में लड़की की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी एक निजी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है. आरोप है कि उनकी बेटी स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रही है. पिछले 2 साल से स्विमिंग ट्रेनिंग के दौरान आरोपी कोच छेड़छाड़ करता है.

स्कूल प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई

ट्रेनिंग के दौरान कोच की ओर से अश्लील हरकतें की जाती है. नाबालिग स्कूल छात्रा ने आरोपी कोच की हरकत से परेशान होकर अपनी मां को आपबीती सुनाई. इस बारे में पीड़िता की मां की ओर से कोच के खिलाफ शिकायत दी गई. शिकायत के बाद भी आरोपी कोच के खिलाफ स्कूल प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. आरोपी कोच ने नाबालिग छात्रा को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया.

आरोपी कोच मोबाइल फोन किया बंद

बजाज नगर थाना पुलिस ने शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के बयान दर्ज किए है. वहीं, केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी कोच मोबाइल स्विच ऑफ कर घर फरार हो गया है. पुलिस आरोपी कोच की तलाश में दबिश दे रही है.

जयपुर के थाना बजाज नगर स्पेशल टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर एक शातिर नौकर को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने करीब 1500 किलोमीटर तक पीछा कर अपने ही मालिक के घर से 52 लाख 50 हजार रुपये चुराने वाले नौकर मन्टू उर्फ रामू उर्फ मनोज ठाकुर को गिरफ्तार किया है.

बजाज नगर थाना क्षेत्र के देवनगर, टोंक रोड स्थित एक मकान में ताले तोड़कर लाखों रुपये चोरी होने का मामला थाने में दर्ज हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 52.50 लाख रुपये बरामद किए. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि मकान मालिक के परिवार के विदेश जाने के बाद उसने रात में दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया, कमरों के ताले तोड़े और आलमारियों में रखी नकदी लेकर गांव चला गया था.

आरोपी कई वर्षों से घर में नौकर था, जिससे मालिक का उस पर पूरा भरोसा बन गया. पहले वह छोटे-छोटे पैसे चुराकर गांव भेजता रहा, जिसकी भनक नहीं लगी. 3 जनवरी 2026 को परिवार के बाहर जाने का फायदा उठाकर उसने 62.50 लाख रुपये चुराए, जिनमें से 52.50 लाख रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए. इस कार्रवाई में स्पेशल टीम के सदस्यों-विशेषकर कांस्टेबल रामवतार की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

