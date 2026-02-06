मानसरोवर में 2008 की प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी का खुलासा, 17 साल बाद कंपनी व निदेशक पर FIR दर्ज

Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर की गई बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. एफआईआर में कंपनी, उसके निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल, कर्मचारी प्रमोद कुमार अग्रवाल और बद्री को आरोपी बनाया गया है.
Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर की गई बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. 17 साल बाद पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने श्री सालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड सहित कंपनी के निदेशक और कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.
एफआईआर में कंपनी, उसके निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल, कर्मचारी प्रमोद कुमार अग्रवाल और बद्री को आरोपी बनाया गया है. आरोपी ज्ञानचंद के खिलाफ जयपुर में 300 से ज्यादा मुकदमें सामने आ चुके हैं. ताजा शिकायत के मुताबिक, दिल्ली निवासी बृज मोहन खन्ना और जयपुर निवासी रमेश चंद से वर्ष 2008 में नारायण विहार, अजमेर रोड स्थित आवासीय भूखंड दिलाने के नाम पर संपर्क किया गया था.
आरोप है कि कंपनी प्रतिनिधियों ने उन्हें प्लॉट संख्या 163 (200 वर्ग गज) आवंटित किया और इसके एवज में पूरी राशि वसूल ली. बाद में जेडीए शुल्क, विकास कार्य और अन्य मदों के नाम पर अतिरिक्त रकम भी ली गई. शिकायत में बताया गया है कि पूरा भुगतान करने के बावजूद न तो पीड़ितों को प्लॉट का कब्जा दिया गया और न ही पट्टा जारी किया गया. इसके बाद कंपनी ने बाउंड्री वॉल और कमरे के निर्माण के नाम पर नकद 1.50 लाख रुपये और वसूल किए.
काफी समय तक टालमटोल के बाद वर्ष 2009 में पुराने प्लॉट को बदलकर नया प्लॉट संख्या 298(D) आवंटित करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन उसका भी कब्जा नहीं दिया गया. पीड़ितों के अनुसार, अप्रैल 2025 में जब दोबारा मौके का निरीक्षण किया गया, तो वहां न तो कोई प्लॉट मिला और न ही कोई निर्माण... कंपनी कार्यालय भी बंद मिला.
पूछताछ करने पर यह सामने आया कि बताए गए स्थान पर ऐसा कोई प्लॉट मौजूद ही नहीं है, जिससे वर्षों से चल रही धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. मामले में पुलिस ने एफआईआर में कंपनी, उसके निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल, कर्मचारी प्रमोद कुमार अग्रवाल और बद्री को आरोपी बनाया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ के साथ दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
