Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में जमीन घोटाले की परतें खुलीं! एक प्लॉट, कई खरीदार, जानें कैसे हुई करोड़ों की ठगी की साजिश

जयपुर में जमीन घोटाले की परतें खुलीं! एक प्लॉट, कई खरीदार, जानें कैसे हुई करोड़ों की ठगी की साजिश

Jaipur News: जयपुर में प्रॉपर्टी स्कैम का बड़ा खुलासा हुआ है. ज्ञानचंद अग्रवाल पर प्लॉट के नाम पर ठगी का आरोप है. एक ही जमीन कई लोगों को बेचने का मामला सामने आया. 300 से ज्यादा केस दर्ज हैं. पुलिस ने नई FIR के साथ जांच तेज की.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 18, 2026, 07:33 AM|Updated: Apr 18, 2026, 07:33 AM
जयपुर में जमीन घोटाले की परतें खुलीं! एक प्लॉट, कई खरीदार, जानें कैसे हुई करोड़ों की ठगी की साजिश
Image Credit:

Jaipur News: पिंक सिटी… जहां सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में सपनों का सबसे बड़ा सौदा सामने आया है. प्लॉट के नाम पर करोड़ों की ठगी. सैकड़ों लोग शिकार और आरोप एक ही नाम पर- ज्ञानचंद अग्रवाल. आखिर कैसे सालों तक चलता रहा ये खेल, पढ़ें ये रिपोर्ट.

जयपुर में एक बार फिर चर्चित प्रॉपर्टी स्कैम का नया मामला सामने आया है. प्रॉपर्टी व्यवसायी हिस्ट्रीशीटर ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ नारायण विहार थाने में एक और FIR दर्ज की गई है. इस बार गोपालपुरा के अग्रसेन नगर निवासी पवन शर्मा ने 12 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, साल 2005 में पवन शर्मा के माता-पिता ने नारायण विहार स्थित एक आवासीय स्कीम में 200 वर्गगज का प्लॉट खरीदा था. इसके लिए 2 लाख रुपए चेक और बाकी रकम नकद दी गई. पूरा भुगतान करने के बावजूद आज तक ना प्लॉट का कब्जा मिला, ना ही पैसा वापस किया गया.

जमीन संबंधी मामलों पर सख्त एक्शन लेने की बात
आरोप है कि जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने दूसरी स्कीम में प्लॉट देने का झांसा दिया. विरोध के बाद आवंटन पत्र भी जारी किया गया, लेकिन उस प्लॉट पर भी कभी कब्जा नहीं दिया गया. यहां तक कि कानूनी कार्रवाई की बात करने पर काश्तकारों से विवाद का बहाना बनाकर मामला टाल दिया गया. इस मामले में सिर्फ ज्ञानचंद अग्रवाल ही नहीं, बल्कि श्रीसालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के संयोजक बदरी शर्मा, कैशियर किशोर कुमार और कार्यालय सहायक लखन लाल अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. जयपुर में पुलिस कमिश्नर ने भी थानों में जनसुनवाई के दौरान जमीन संबंधी इस तरह के मामलों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है.

फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की ठगी
जांच में सामने आया है कि यह कोई एक मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है. आरोप है कि एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचा गया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की ठगी की गई. इस घोटाले की जड़ें भी काफी पुरानी हैं. महेश नगर थाने में 2018 में दर्ज एक मामले में आशीष गर्ग ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे कि 2006 में प्लॉट खरीदने के बावजूद उन्हें आज तक जमीन नहीं मिली.

आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं- ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ जयपुर में 300 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. दो साल पहले ही उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई थी और कई मामलों की जांच SOG में भी चल रही है. आरोप है कि ‘नारायण ग्रुप’ के नाम पर लोगों को प्लॉट का झांसा देकर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की गई. अब पुलिस ने ताजा FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



यह भी पढ़ें:पति की दूसरी शादी की खबर से भड़की पत्नी! दो बेटियों संग पहुंची रोकने, आरोपी फरारRajasthan News Live: पश्चिम बंगाल में CM भजनलाल शर्मा का चुनाव प्रचार आज, जयपुर में 14 घंटे चलेगा ‘सफाई मैराथन

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

राजस्थान में फिर-से बरसेंगे बादल! IMD का भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर महा अपडेट, 74 लाख किसानों के खाते में पैसा आने की ये रही तारीख!

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में मुंह के बल फिसला सोने के भाव, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर, झुंझुनू, सीकर से लेकर हनुमानगढ़, अलवर में आज आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

RAS 2024 Result: राजस्थान को मिले 1096 नए RAS, जानें किसने मारी टॉप रैंक!

राजस्थान के मौसम में बड़ा उलटफेर! 6 जिलों में बारिश-आंधी की बड़ी चेतावनी, IMD ने जारी किया अभी-अभी अलर्ट

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

एक बार फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, 17 अप्रैल आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: दिल्ली से चोरी, जयपुर में पकड़ी गई स्कॉर्पियो, शातिर गिरोह का बड़ा खुलासा

Rajasthan News: दिल्ली से चोरी, जयपुर में पकड़ी गई स्कॉर्पियो, शातिर गिरोह का बड़ा खुलासा

jaipur news
2

Rajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंक

RAS Topper List
3

करौली में बड़ा हादसा टला! अनाज मंडी में अचानक गिरे 3 पोल

Karauli News
4

आधी रात में पायलटों ने छोड़ दी फ्लाइट, विमान से उतरकर बोले- यात्री अब बाय रोड घर जाएंगे!

jaipur news
5

देवली में मां-बेटी निकली ड्रग्स तस्कर! लाखों की नकदी और स्मैक के साथ अरेस्ट

Tonk News