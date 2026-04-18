/जयपुर में जमीन घोटाले की परतें खुलीं! एक प्लॉट, कई खरीदार, जानें कैसे हुई करोड़ों की ठगी की साजिश

Jaipur News: पिंक सिटी… जहां सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में सपनों का सबसे बड़ा सौदा सामने आया है. प्लॉट के नाम पर करोड़ों की ठगी. सैकड़ों लोग शिकार और आरोप एक ही नाम पर- ज्ञानचंद अग्रवाल. आखिर कैसे सालों तक चलता रहा ये खेल, पढ़ें ये रिपोर्ट.

जयपुर में एक बार फिर चर्चित प्रॉपर्टी स्कैम का नया मामला सामने आया है. प्रॉपर्टी व्यवसायी हिस्ट्रीशीटर ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ नारायण विहार थाने में एक और FIR दर्ज की गई है. इस बार गोपालपुरा के अग्रसेन नगर निवासी पवन शर्मा ने 12 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, साल 2005 में पवन शर्मा के माता-पिता ने नारायण विहार स्थित एक आवासीय स्कीम में 200 वर्गगज का प्लॉट खरीदा था. इसके लिए 2 लाख रुपए चेक और बाकी रकम नकद दी गई. पूरा भुगतान करने के बावजूद आज तक ना प्लॉट का कब्जा मिला, ना ही पैसा वापस किया गया.

जमीन संबंधी मामलों पर सख्त एक्शन लेने की बात

आरोप है कि जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने दूसरी स्कीम में प्लॉट देने का झांसा दिया. विरोध के बाद आवंटन पत्र भी जारी किया गया, लेकिन उस प्लॉट पर भी कभी कब्जा नहीं दिया गया. यहां तक कि कानूनी कार्रवाई की बात करने पर काश्तकारों से विवाद का बहाना बनाकर मामला टाल दिया गया. इस मामले में सिर्फ ज्ञानचंद अग्रवाल ही नहीं, बल्कि श्रीसालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के संयोजक बदरी शर्मा, कैशियर किशोर कुमार और कार्यालय सहायक लखन लाल अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. जयपुर में पुलिस कमिश्नर ने भी थानों में जनसुनवाई के दौरान जमीन संबंधी इस तरह के मामलों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है.

फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की ठगी

जांच में सामने आया है कि यह कोई एक मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है. आरोप है कि एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचा गया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की ठगी की गई. इस घोटाले की जड़ें भी काफी पुरानी हैं. महेश नगर थाने में 2018 में दर्ज एक मामले में आशीष गर्ग ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे कि 2006 में प्लॉट खरीदने के बावजूद उन्हें आज तक जमीन नहीं मिली.

आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं- ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ जयपुर में 300 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. दो साल पहले ही उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई थी और कई मामलों की जांच SOG में भी चल रही है. आरोप है कि ‘नारायण ग्रुप’ के नाम पर लोगों को प्लॉट का झांसा देकर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की गई. अब पुलिस ने ताजा FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी है.

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