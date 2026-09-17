Jaipur News : जयपुर में जौहरी बाजार में बड़ी चौपड़ के पास पुरोहित जी के कटला के कपड़ा मार्केट में सेठी कॉम्प्लेक्स में सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले भीषण आग लग गई. आग की लपटें और धुंए का गुब्बार दूर तक नजर आ रहा है. कटले की दुकानें एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने और शटर बंद होने के चलते अंदर भारी धुआं भर गया है, जिससे दमकल कर्मियों को आग बुझाने और पानी डालने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. मौके पर आधा दर्जन दमकल गाड़ियां, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं. आपको बता दें कि पुरोहित जी का कटला में अंदर जाने ने के चार रास्ते हैं जिसमें से तीन बिल्कुल संकरे हैं.

क्या है पुरोहित जी का कटला ?

Add Zee News as a Preferred Source

जयपुर का पुरोहित जी का कटला महिलाओं के कपड़ों, साड़ियों, ब्राइडल लहंगों और शादी के सामान का एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक थोक बाजार है. ये बाजार जौहरी बाजार और त्रिपपोलिया बाजार के पास, पुरानी जयपुर की तंग और पारंपरिक गलियों में स्थित है.

संकरी गलियों में शोपीस बने फायर फायटिंग सिस्टम

जयपुर के पुरोहित जी का कटला बाजार में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं और यहां सुरक्षा के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं. परेशानी ये हैं कि परकोटे का ये सबसे संकरा और भीड़भाड़ वाला बाजार है, जहां पर 535 से अधिक दुकानें हैं और हर समय हजारों लोग मौजूद रहते हैं. स्थानीय लोगों ने कहा कि बाजार में फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, लेकिन अधिकांश खराब हैं या उनके वाल्व और कपलिंग गायब हैं. बाजार में दुकानों के आसपास खुले बिजली के स्विच और लटकते तार हमेशा हादसे को दावत देते हैं.

अतिक्रमण है बड़ी समस्या

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सालों से शिकायत कर रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए 5 फीट की रोड को 2 फीट कर दिया है. दुकानों के अंदर से ज्यादा सामान तो दुकान के बाहर रहता है. अपनी जलती दुकानों को देखकर व्यापारियों ने कहां कि यहां फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है , व्यापारियों ने बताया की यहां पर 100-150 दुकानें है. सबसे ज्यादा मनिहारी का बिजनेस है, जब आज आग लगी तो 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ी आई.

स्मार्ट सिटी का सारा पैसा कांग्रेस की सरकार खा गयी- बाल मुकुंद आचार्य

मौके पर पहुंचे विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कटला के हालत पर कहा कि ये बाजार राजाओं के समय का है और पारंपरिक रूप से ऐसा ही चला आ रहा है. यहां पर व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन उस हिसाब से सभी आधुनिक सुविधाएं देना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जगह उतनी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस बारे में व्यापारियों से चर्चा की जाएगी. बाजार में सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे, तारों के जाल को हटाया जाएगा और चौकसी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी का पैसा तब आया था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ और कोई काम नहीं हुआ. विधायक ने बाजार में अवैध निर्माण को सील करने की बात भी कही.