Big Action in Jaipur: अवैध हुक्का बार पर छापेमारी,40 जगहों पर ताबड़तोड़ रेड, धुंआ उड़ाते मिले युवक-युवती

Raid on Hukka bars at 40 places in Jaipur: राजधानी जयपुर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर चार घंटे में करीब 40 जगहों पर एक साथ पुलिस टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की. अब तक की सबसे बड़ी रेड की बताई जा रही है.