राजस्थान में महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश, ट्रैक पर रखे लोहे के सरिए, लोको पायलट की सूझबूझ से तला बड़ा हादसा

Rajasthan News: जयपुर के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया. विश्व प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 00240) को बेपटरी करने की साजिश नाकाम हो गई, जब अज्ञात बदमाशों ने रेलवे ट्रैक पर लोहे के भारी एंगल और सरिए रख दिए थे. घटना सोमवार रात करीब 11:02 बजे महात्मा गांधी हॉस्पिटल स्थित रेलवे फाटक के पास सांगानेर और शिवदासपुरा स्टेशनों के बीच हुई. ट्रेन सवाईमाधोपुर से जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन की ओर जा रही थी और इसमें 21 विदेशी पर्यटक सवार थे.

महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे लग्जरी पर्यटक ट्रेनों में से एक है, जो IRCTC और कॉक्स एंड किंग्स के संयुक्त उद्यम से संचालित होती है. यह ट्रेन विदेशी पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक धरोहर, राजसी महलों और ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराती है. इसकी यात्रा दिल्ली, जयपुर, आगरा, उदयपुर, खजुराहो जैसे शहरों को कवर करती है और इसमें सुपीरियर सुविधाएं जैसे प्राइवेट सुइट्स, फाइन डाइनिंग, स्पा और पर्सनलाइज्ड सर्विस उपलब्ध होती हैं. ट्रेन की स्पीड और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस घटना ने रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता और त्वरित निर्णय से बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन का इंजन ट्रैक पर रखे 4 से 5 लोहे के एंगल (कुछ पर सीमेंट ब्लॉक भी लगे थे) से टकराया, लेकिन पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी. ट्रेन करीब 35 मिनट तक रुकी रही, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई. आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) ने शिवदासपुरा थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. जांच में सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाके की पड़ताल की जा रही है, ताकि दोषियों को जल्द पकड़ा जा सके.

