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जयपुर सावधान! गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश, तेज हवाएं बढ़ाइगी चिंता, जानें मौसम का हाल

Jaipur Weather: जयपुर में 12 अगस्त की शाम के बाद मौसम बिगड़ने के आसार हैं. गरज-चमक के साथ 40-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं और हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है. जयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, 13 अगस्त को भी बारिश जारी रहेगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 12, 2026, 04:05 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 04:05 PM IST
जयपुर सावधान! गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश, तेज हवाएं बढ़ाइगी चिंता, जानें मौसम का हाल
Image Credit: जयपुर में नहीं थम रहा है बारिश का दौर.

Jaipur Weather Update: जयपुर और आसपास के इलाकों में 12 अगस्त की शाम के बाद मौसम फिर करवट ले सकता है. कई जगहों पर मध्यम से तेज गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां अभी सक्रिय बनी हुई हैं.

शाम के बाद गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का दौर
जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में शाम के बाद मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन के साथ बिजली चमक सकती है. अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है. इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में शाम के समय खुले इलाकों में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा.

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जयपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट
12 अगस्त को जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसका असर शहर के साथ आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है. तेज बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है. IMD ने पूर्वी राजस्थान में 12 अगस्त को अत्यंत भारी बारिश और 13 अगस्त को भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

पश्चिमी विक्षोभ नहीं, मानसूनी सिस्टम का असर
इस बारिश को केवल पश्चिमी विक्षोभ से जोड़ना सही नहीं होगा. मौजूदा मौसम में मानसून से जुड़े सिस्टम और कम दबाव वाले क्षेत्र की सक्रियता अहम भूमिका निभा रही है. IMD के ताजा अपडेट में राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बताई गई है.

13 अगस्त को भी बारिश से राहत नहीं
13 अगस्त को भी जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधि बनी रह सकती है.

अलर्ट को लेकर क्या है स्थिति?
जयपुर के लिए मौसम बिगड़ने की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर सतर्क रहने की जरूरत है. बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा रहेगा. जहां भारी बारिश की स्थिति बनती है, वहां ऑरेंज अलर्ट जैसे उच्च-स्तरीय चेतावनी संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए. रेड अलर्ट की स्थिति केवल संबंधित आधिकारिक चेतावनी जारी होने पर ही मानी जाएगी.

बारिश और आंधी में ऐसे रखें खुद को सुरक्षित
तेज गरज-चमक शुरू होने पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें. आंधी के दौरान वाहन धीमी गति से चलाएं और संभव हो तो सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं. जलभराव वाली सड़कों से निकलने की कोशिश न करें. घर से बाहर निकलने से पहले मौसम विभाग का ताजा अलर्ट जरूर देख लें.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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