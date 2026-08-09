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Jaipur Weather : 2 घंटे की बारिश में डूबा SMS अस्पताल, मरीजों और परिजनों की बढ़ी परेशानी

Jaipur Rain: जयपुर में 2 से 3 घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद एसएमएस अस्पताल के बाहर जलभराव की स्थिति बन गई. अस्पताल के गेट नंबर 2, 3 और 4 के आसपास सड़क पर पानी भर गया, जिससे मरीजों, परिजनों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर हर बार बारिश में होने वाला जलभराव एक बार फिर ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 09, 2026, 02:03 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 02:03 PM IST
Jaipur Weather : 2 घंटे की बारिश में डूबा SMS अस्पताल, मरीजों और परिजनों की बढ़ी परेशानी
Image Credit: Jaipur Rain

Jaipur News: राजधानी जयपुर में रविवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. करीब दो से तीन घंटे तक रुक-रुककर हुई बारिश के बाद प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के बाहर जलभराव की स्थिति देखने को मिली. अस्पताल के मुख्य प्रवेश मार्गों पर पानी भर जाने से मरीजों, उनके परिजनों और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. बारिश के बाद अस्पताल के गेट नंबर 2 और 3 के बाहर सड़क पर पानी जमा हो गया. वहीं SMS सर्किल और गेट नंबर 4 के आसपास भी जलभराव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित रही. कई लोगों को पानी से होकर अस्पताल तक पहुंचना पड़ा.


मरीजों और परिजनों को हुई परेशानी

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एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में अस्पताल के बाहर जलभराव होने से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और उनके परिजनों को उठानी पड़ी. कुछ मरीजों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के जरिए पानी भरे रास्तों से अस्पताल तक ले जाना पड़ा. वहीं कई परिजनों को भीगते हुए अस्पताल परिसर तक पहुंचना पड़ा. बारिश थमने के बाद भी लंबे समय तक सड़क पर पानी जमा रहा.


वाहन चालकों के लिए भी बढ़ी दिक्कत

जलभराव का असर सिर्फ अस्पताल आने वाले लोगों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि आसपास से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. सड़क पर पानी भर जाने के कारण कई वाहन धीमी गति से चलते दिखाई दिए. कुछ जगहों पर लोगों को यह अंदाजा लगाने में भी मुश्किल हुई कि सड़क पर कितना पानी जमा है. ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी. बारिश के दौरान और उसके बाद ट्रैफिक की रफ्तार भी प्रभावित हुई.


ड्रेनेज व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

हर मानसून में जयपुर के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आती हैं. इस बार भी राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान के बाहर पानी भरने से ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि थोड़ी देर की बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भर जाना यह दिखाता है कि जल निकासी व्यवस्था अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाई है. खासकर अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जलभराव की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है.


अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में यदि समय रहते जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो लोगों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालना जरूरी है. क्योंकि अस्पताल, स्कूल, बाजार और मुख्य सड़कों पर पानी भरने से आम लोगों की दैनिक जिंदगी प्रभावित होती है.

हर साल उठता है वही सवाल

एसएमएस अस्पताल के बाहर रविवार को दिखाई दिया जलभराव सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि राजधानी की पुरानी समस्या की याद दिलाता है. हर मानसून में शहर के कई हिस्सों में पानी भरने की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब भी दूर नजर आता है. प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर हुई इस स्थिति ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हर बारिश के बाद जलभराव की समस्या से लोगों को कब राहत मिलेगी. फिलहाल बारिश का दौर जारी है और लोगों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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