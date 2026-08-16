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राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनावों की आरक्षण लॉटरी कल, 10,245 वार्डों का खुलेगा पत्ता

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में 309 निकायों के 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी से चुनावी तस्वीर बदलेगी. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का आरक्षण भी तय होगा. पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण प्रक्रिया 17 और 18 अगस्त को पूरी होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 16, 2026, 08:53 AM IST | Updated:Aug 16, 2026, 08:53 AM IST
राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनावों की आरक्षण लॉटरी कल, 10,245 वार्डों का खुलेगा पत्ता
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Nikay Chunav: जयपुर में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. निकायों के वार्डों का आरक्षण तय होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सियासी तस्वीर भी बदलने वाली है. प्रदेश में कल 309 निकायों के 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी. इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 18 अगस्त को पूरी होगी.

309 निकायों के 10,245 वार्डों की लॉटरी

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नगर निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के आरक्षण के बाद अब वार्डों की बारी है. प्रदेश के 10 नगर निगमों के 855 वार्ड, 47 नगर परिषदों के 2,420 वार्ड और 252 नगरपालिकाओं के 6,960 वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा.

लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जा चुकी है. वार्डों का आरक्षण सामने आने के बाद पार्षद पद के दावेदारों को अपने चुनावी समीकरण नए सिरे से तय करने पड़ सकते हैं.

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का आरक्षण

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की लॉटरी कल सुबह 10 बजे कलक्ट्रेट सभागार में होगी. इसमें वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी निर्धारित किया जाएगा. प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगी. इसके बाद नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों की लॉटरी सुबह 11 बजे प्रस्तावित है. जयपुर जिले की 19 निकायों के वार्डों का आरक्षण इसी प्रक्रिया में तय होगा.

जोबनेर से शुरू होगी लॉटरी प्रक्रिया

जयपुर जिले में सबसे पहले जोबनेर के 20 वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी. इसके बाद बगरू, वाटिका, चाकसू सहित अन्य निकायों के वार्डों का आरक्षण तय होगा. चौमूं के 45 और शाहपुरा के 55 वार्डों के अलावा बस्सी, जमवारामगढ़ और किशनगढ़ रेनवाल के 35-35 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया भी होगी. आरक्षण तय होते ही कई दावेदारों के लिए चुनावी रणनीति बदल सकती है.

17 अगस्त को जिला स्तर पर पंचायती राज लॉटरी

पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को होगी. इसमें जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा. बड़े जिलों में प्रशासनिक या व्यवहारिक कारणों से 17 अगस्त को प्रक्रिया नहीं हो पाने पर 18 अगस्त को लॉटरी कराने का विकल्प रखा गया है.

जयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति पदों की आरक्षण प्रक्रिया दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी. SC, ST, OBC और महिला वर्ग के लिए श्रेणीवार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा.

18 अगस्त को सरपंच और वार्ड पंच का आरक्षण

ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों की लॉटरी 18 अगस्त को होगी. यह प्रक्रिया उपखंड स्तर पर संबंधित SDM मुख्यालय में सुबह 9 बजे आयोजित की जाएगी. इसी के साथ यह स्पष्ट होगा कि कौन सा पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा.

प्रदेश में 41 जिला परिषदों के 1,403 वार्ड और 457 पंचायत समितियों के 8,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी होगी. इसके अलावा 14,403 सरपंचों और 1,30,589 वार्ड पंचों के पदों का आरक्षण भी तय किया जाएगा.

18 अगस्त के बाद नहीं होगी जिला स्तरीय लॉटरी

पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर निर्देश साफ हैं. जिला स्तर की लॉटरी 17 अगस्त को प्रस्तावित है और बड़े जिलों में जरूरत पड़ने पर इसे 18 अगस्त तक पूरा करना होगा. किसी भी स्थिति में जिला स्तरीय लॉटरी 18 अगस्त के बाद नहीं होगी.

निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ स्थानीय चुनावों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी. खासकर आरक्षित और महिला सीटों का निर्धारण होने के बाद संभावित प्रत्याशियों को अपनी राजनीतिक रणनीति और चुनावी क्षेत्र को लेकर नए सिरे से फैसला करना होगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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