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जयपुर में आज IPL मैच, इन रास्तों पर न जाएं, लगेगा जाम! पढ़ें पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी

Jaipur Traffic Advisory IPL: जयपुर में आज IPL मैच को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू है. कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन, नो-पार्किंग और भारी वाहनों पर रोक रहेगी. स्टेडियम जाने से पहले रूट और पार्किंग व्यवस्था जरूर चेक करें, वरना जाम में फंस सकते हैं.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 01, 2026, 09:04 AM|Updated: May 01, 2026, 09:04 AM
जयपुर में आज IPL मैच, इन रास्तों पर न जाएं, लगेगा जाम! पढ़ें पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी
Image Credit: AI Generated

Jaipur Traffic Advisory IPL: जयपुर में आज होने जा रहे IPL-2026 टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर शहर में खासा उत्साह है, लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं. सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे Rajasthan Royals और Delhi Capitals के बीच मुकाबला खेला जाएगा. मैच के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों, वीआईपी, अधिकारियों और टीम सदस्यों की आवाजाही को देखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान लागू किया है.

ये रहेंगे प्रमुख डायवर्जन
ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए शहर के कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन किए गए हैं. यूनिवर्सिटी गेट से यूनिवर्सिटी मोड़ होते हुए टोंक रोड की ओर आने वाले सामान्य यातायात को जनता स्टोर से डायवर्ट किया जाएगा. वहीं, टोंक रोड पर अधिक दबाव होने की स्थिति में ट्रैफिक को गांधी नगर मोड़ से गांधी सर्किल और आरबीआई कट से गणेश मंदिर की ओर मोड़ा जाएगा.

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इसके अलावा जे.डी.ए. चौराहा से रामबाग चौराहा की ओर आने वाले वाहनों को आवश्यकता अनुसार गांधी सर्किल या त्रिमूर्ति सर्किल की ओर डायवर्ट किया जाएगा. स्टैच्यू सर्किल से पोलो सर्किल जाने वाले ट्रैफिक को भी समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा. पंकज सिंहवी मार्ग से विधानसभा तिराहा की ओर आने वाले यातायात को भी जरूरत के अनुसार बदला जाएगा.

बसों का संचालन बदला
मैच के दौरान रोडवेज बसों का संचालन भी निर्धारित मार्गों से ही किया जाएगा. बसें नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल, पार्क प्राइम और चौमूं हाउस चौराहा से संचालित होंगी, ताकि यातायात सुचारू बना रहे.

नो-पार्किंग और भारी वाहनों पर सख्ती
शहर के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर नो-पार्किंग लागू रहेगी. गांधी नगर मोड़ से नारायण सिंह तिराहा, रामबाग सर्किल से 22 गोदाम, स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा तिराहा, जनपथ, पंकज सिंहवी मार्ग और कटपुतली मार्ग सहित कई जगहों पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. साथ ही, मैच समाप्ति तक जयपुर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने.

पार्किंग की विशेष व्यवस्था
दर्शकों और वीआईपी के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वीआईपी वाहनों की पार्किंग स्टेडियम के अंदर साउथ ब्लॉक में होगी. दक्षिण गेट से आने वाले पासधारक वाहनों को आर्चरी ग्राउंड और टेनिस ग्राउंड में पार्क किया जाएगा.

पूर्वी गेट से आने वाले दर्शकों के वाहन सुबोध स्कूल/कॉलेज ग्राउंड (रामबाग) में पार्क होंगे. उत्तरी गेट से आने वालों के लिए हाईकोर्ट अंडरग्राउंड पार्किंग, SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड और अंबेडकर सर्किल के पास व्यवस्था की गई है. वहीं पश्चिमी गेट से आने वाले दर्शकों के वाहन अमरूदों के बाग में पार्क होंगे, जहां से मैच के बाद कटपुतली रोड की ओर निकासी होगी.

कैब और पिक-ड्रॉप पॉइंट तय
ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवाओं के लिए अलग-अलग पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं. वेस्ट और साउथ गेट के लिए अमरूदों का बाग, ईस्ट गेट के लिए सुबोध स्कूल पार्किंग और नॉर्थ गेट के लिए SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड निर्धारित किया गया है.

आपात सेवाओं को छूट
एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

इन मार्गों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर
गांधी नगर मोड़ से नारायण सिंह तिराहा (टोंक रोड), जे.डी.ए. चौराहा से रामबाग, पोलो सर्किल और 22 गोदाम (भगवान दास रोड), स्टैच्यू सर्किल से पोलो सर्किल, जनपथ, पंकज सिंहवी मार्ग और कटपुतली मार्ग पर ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव रहने की संभावना है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे मैच के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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