/24 साल बाद भरेगा जयपुर का रामगढ़ बांध! अगले महीने से ₹2300 करोड़ का काम शुरू

Jaipur : 125 साल पुराने रामगढ़ बांध में एक बार फिर से पानी की आस जगी है. ERCP के जरिए रामगढ़ बांध में पानी लाने का काम अगले महीने से शुरू होगा. सबसे खास बात ये है कि इसी भजनलाल सरकार में रामगढ़ प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा.यानी डेढ़ साल में रामगढ़ में पीने का पानी आ जाएगा.

डेढ़ साल में पूरा होगा काम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानि रामजल सेतु की नींव रखी तो पूरे पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदलने की आस जगी. राज्य में भजनलाल सरकार ने अब ये उम्मीद और मजबूत कर दी है. 24 साल से सूखे रामगढ़ बांध की अब तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है. क्योंकि ईआरसीपी के जरिए रामगढ़ बांध में पीने का पानी आ पाएगा. अगले महीने यानी जून से रामगढ़ बांध प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा.ईसरदा बांध से 115 किमी की दूरी तय की होगी,रामगढ़ प्रोजेक्ट में 2300 करोड की लागत लगेगी.जिसमें कई गांवों की 25 लाख आबादी राहत मिलेगी.जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि इसी सरकार में रामगढ बांध से पीने का पानी पहुंचेगा.क्योंकि इस प्रोजेक्ट का काम डेढ साल में ही पूरा हो जाएगा.

एक नजर में रामगढ़ बांध

जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने 1897 में रामगढ़ बांध का निर्माण शुरू करवाया था,जो 1903 में बनकर तैयार हुआ.जयपुर के महाराज माधोसिंह ने 125 साल पहले इस बांध का निर्माण इसलिए करवाया था ,ताकि जयपुर की प्रजा भरपूर पानी पी सके.उस वक्त केवल चारदीवारी तक ही जयुपर सीमित था, इसलिए आबादी के हिसाब से भी रामगढ़ बांध बनने के बाद पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती थी.इस बांध से जयपुर को पानी की सप्लाई 1931 में शुरू हुई.देखते ही देखते पर्यटन स्थल बन गया,जिसके बाद 1982 में एशियाई खेलों में नौकायन प्रतियोगिता इस बांध में हुई थी.

ऐसी भरेगी जयपुर की पुरानी लाइफ लाइन

ईसरदा से रामगढ़ बांध तक फीडर का निर्माण होगा.रामगढ़ बांध से 55 एमसीएम जल अपवर्तित किया जाएगा.करीब 115 किलोमीटर का सफर तय कर पानी रामगढ़ बांध पहुंचेगा.दो हिस्सों में नहर और तीन हिस्सों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा.करीब 40 किलोमीटर की नहर और 76 किमी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी.ईसरदा, डील नदी और ढूंढ और द्रव्यवती नदी पर पंप हाउस बनेगा.भूमि अधिग्रहण सहित करीब 2200 करोड़ रुपए लागत आएगी.जयपुर जिले के आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, विराटनगर, पावटा और कोटपूतली ब्लाक को पानी पहुंच पाएगा.