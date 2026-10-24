/जयपुर में 'रंग दे गुलाबी 2.0' अभियान शुरू, मूक-बधिर बच्चों की पेंटिंग ने खींचा ध्यान

गुलाबी नगरी जयपुर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने 'रंग दे गुलाबी 2.0' अभियान की शुरुआत की. महापौर सुनील कोठारी और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मूक-बधिर विद्यालय के बाहर दीवारों पर रंग-बिरंगी चित्रकारी कर अभियान का शुभारंभ किया.

जयपुर की दीवारों पर उकेरी जाएंगी खूबसूरत पेंटिंग

Add Zee News as a Preferred Source

अभियान के तहत एक ही दिन में शहर की 600 से अधिक दीवारों को रंगने और उनपर आकर्षक पेंटिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत शुरू की गई. इस विशेष पहल का उद्देश्य शहर की दीवारों को सुंदर बनाने के साथ स्वच्छता और जन-जागरूकता का संदेश देना है.

Rang De Gulabi 2.0 Campaign



यह भी पढे़ं- तकनीक और सेवा का अनूठा संगम: हादसे में गाय ने गंवाया पैर, नारायण सेवा संस्थान ने आर्टिफिशियल लिंब लगाकर दी नई जिंदगी



अभियान के दौरान दीवारों पर विभिन्न रंगों और कलात्मक चित्रों के माध्यम से शहर की सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे सार्वजनिक स्थानों को आकर्षक बनाने और शहर की गुलाबी पहचान को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

Rang De Gulabi 2.0 Campaign

दीवारों पर पेंटिंग बनाकर स्वच्छता का संदेश

महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि 'रंग दे गुलाबी 2.0' शहर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. दीवारों पर रंग-रोगन के साथ आकर्षक पेंटिंग बनाकर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रयास जरूरी हैं.

यह भी पढे़ं- राजस्थान में मिलावट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन: जयपुर में 1125 किलो सरसों तेल सीज, चूरू में घी फैक्ट्री पर छापा



Rang De Gulabi 2.0 Campaign

मूक-बधिर बच्चों की पेंटिंग बनी आकर्षण

अभियान के दौरान पोदार स्कूल के मूक-बधिर बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग भी आकर्षण का केंद्र रही. महापौर और आयुक्त ने बच्चों के प्रयासों की सराहना की. इस अवसर पर विद्यालय परिसर में बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या का मुद्दा भी सामने आया.

Rang De Gulabi 2.0 Campaign

जयपुर की गुलाबी पहचान निखारने की तैयारी

महापौर और आयुक्त ने स्कूल प्रशासन को राहत देते हुए परिसर की टूटी सड़क और क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की समस्या का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया. नगर निगम की इस पहल से शहर की दीवारों को नया रूप मिलने के साथ स्वच्छता, रचनात्मकता और जनभागीदारी को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

Rang De Gulabi 2.0 Campaign