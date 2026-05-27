/Jaipur News: मां-बेटे की जंगल में फाइट! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

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Jaipur News: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सैलानियों को एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जब रणथंभौर के जोन नंबर 4 में एक टाइगर शावक अपने शिकार को बचाने के लिए अपनी ही मां बाघिन रिद्धि टी-124 से भिड़ गया.
Jaipur News: राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सैलानियों को सफारी के दौरान वाइल्डलाइफ के अद्भुत नजारे देखने की मिलते हैं. ऐसा ही एक बेहद रोमांचकारी नजारा सैलानियों को रणथंभौर के जॉन नम्बर चार में उस वक्त देखने को मिला ,जब एक टाइगर शावक अपने शिकार को बचाने के लिए अपनी ही मां बाघिन रिद्धि टी 124 से भिड़ गया.
जानकारी के मुताबिक, रणथंभौर के जोन नम्बर चार स्थित मलिक तालाब के किनारे टाईगर शावक शिकार पर कब्जा जमाए बैठा था लेकिन जैसे ही मां बाघिन रिद्धि टी 124 मौके पर पहुंची वैसे ही शिकार को लेकर दोनों मां-बेटे के बीच खींचतान शुरू हो गई.
शावक पीछे हट गया
कुछ देर विरोध और जिद के बाद जैसे ही मां आक्रामक हुई तो शावक पीछे हट गया और बाघिन शिकार लेकर आगे बढ़ गई. टाइगर शावक पहले से ही शिकार पर कब्जा जमाए हुए था और उसे खा रहा था तभी बाघिन रिद्धि वहां पहुंची और शिकार को अपने साथ ले जाने लगी, जिस पर शावक ने विरोध करते हुए शिकार पर कब्जा जमाए रखने का इरादा दिखाया, जिसे लेकर दोनों के बीच हल्की नोकझोंक और खींचतान हो गई.
हालांकि जैसे ही बाघिन रिद्धि आक्रामक हुई, वैसे ही अपनी मां के डर से शावक पीछे हट गया और आखिर में मां शिकार लेकर वहां से चली गई. इस पूरे नजारे को मौके पर मौजूद सैलानियों ने अपने कैमरों में कैद किया, इस वाकिये को देखकर सैलानी गदगद हो गए. शिकार को लेकर मां-बेटे के बीच हुई इस तकरार को लेकर वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ बाघिनों के बीच इस तरह का व्यवहार पूरी तरह प्राकृतिक है, बाघिन अपने शावकों को शिकार और जंगल में जीवित रहने की ट्रेनिंग देती है और यह उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है.
तकरार का वीडियो सोशल मीडिया वायरल
बाघिन अपने शावक को अपने शिकर की रक्षा करना जैसे जरूरी कौशल सिखा रही है, ताकि वे भविष्य में स्वतंत्र रूप से जंगल में जीवित रह सकें और अन्य किसी वन्यजीव द्वारा किए जाने वाले हमले से अपने व अपने शिकार की सुरक्षा की जा सकें. बाघिन व उसके शावक के बीच शिकार को लेकर हुई इस तकरार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.
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