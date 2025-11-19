जयपुर के रत्नागिरी अपार्टमेंट से चौंकाने वाली खबर, 60 के पार अवैध पेयजल कनेक्शन

Jaipur News : जगतपुरा में रत्नागिरी अपार्टमेंट में चौकाने वाली खबर सामने आई है.इस अपार्टमेंट में चुनिंदा पेयजल कनेक्शन को छोड़कर अधिकतर कनेक्शन फर्जी पाए गए.अब यदि पानी के अवैध कनेक्शन नहीं काटे गए तो फ्लैट धारकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा.आखिरकार रत्नागिरी में कैसे पेयजल कनेक्शन का रत्न बन गया.

अपार्टमेंट एक अवैध कनेक्शन 60 पार

अपार्टमेंट एक,अवैध कनेक्शन 60 के पार.ये कहानी है कि जयपुर के रत्नागिरी अपार्टमेंट में अवैध पेयजल कनेक्शनों की.जगतपुरा की इंद्रा गांधी नगर अपार्टमेंट में 68 अवैध कनेक्शन 68 अवैध कनेक्शन का जखीरा मिला.जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरों पर पहुंचकर अवैध कनेक्शन की सच्चाई जानी तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई.चुनिंदा कनेक्शन को छोड़कर अधिकतर पेयजल कनेक्शन ही नहीं मिल.यानि फ्लैट्स में अवैध रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है.एक्सईएन भावना मीणा का कहना है कि सहायक अभियंता अंबिका पालावत ने इस संबंध में नोटिस थमाकर 3 दिन में अवैध कनेक्शन नहीं काटे तो उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी.इससे पहले भी अवैध कनेक्शन की कई शिकायते मिली.

पहले काट चुके 250 से ज्यादा अवैध कनेक्शन

अवैध कनेक्शन की कहानी केवल रत्नागिरी तक ही सीमित नहीं है,बल्कि दूसरे अपार्टमेंट की भी यही तस्वीर है.एक्सईएन भावना मीणा कहना है कि इससे पहले भी 250 से ज्यादा अवैध कनेक्शन काटे थे.एक बार फिर से विभाग ने रत्नागिरी अपार्टमेंट में कुछ इसी तरह से अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई की.जलदाय विभाग अवैध कनेक्शन के खिलाफ अभियान चला रहा है.जिसमें जो भी अवैध कनेक्शन मिल रहे है,उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.नियमों के तहत संबंधितों पर फाइन लगाया जाएगा.

अभियान चलाया,फिर भी अवैध कनेक्शन

सवाल ये है कि जब नियमित रूप से अवैध कनेक्शन काटने का अभियान चल रहा है तो इतने अवैध कनेक्शन क्यों पाए गए? क्या जलदाय विभाग की मॉनिटरिंग फेल साबित हुई. क्या फील्ड इंजीनियर वक्त पर मॉनिटरिंग नहीं करते ?

