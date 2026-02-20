Jaipur: रियल एस्टेट की रफ्तार से भरेगा सरकारी खजाना, पंजीयन विभाग को मिला अब तक का सबसे बड़ा 15,000 करोड़ का लक्ष्य

Rajasthan News: राजस्थान में रियल एस्टेट बूम के चलते पंजीयन विभाग का राजस्व लक्ष्य को बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया है. जिसे 18 फरवरी तक 71% लक्ष्य पूरा हो चुका है. जिसकी वजह से अब शेष 40 दिनों में 4,300 करोड़ जुटाने के लिए विभाग छुट्टियों में भी दफ्तर खुले रखेगा.
Jaipur Real Estate News: राजस्थान में इन दिनों रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार अब सिर्फ बिल्डरों और निवेशकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर भी साफ दिखाई देने लगा है. जमीन और मकानों की खरीद-फरोख्त में आई तेज़ी से रजिस्ट्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी ट्रेंड को देखते हुए राज्य सरकार ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य में 650 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है. अब विभाग को पहले तय 14 हजार 350 करोड़ रुपए की बजाय 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना होगा.
लक्ष्य में इजाफा
राज्य में बीते एक साल के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ने, नई टाउनशिप के विकास और जमीनों की बढ़ती खरीद-फरोख्त के चलते संपत्ति पंजीयन के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यही वजह है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के राजस्व लक्ष्य को संशोधित करते हुए 650 करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं. अब विभाग को 14 हजार 350 करोड़ रुपए के बजाय 15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना होगा. राज्य बजट के बाद लिया गया यह निर्णय इस बात का संकेत है कि सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर से मिलने वाले राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी की उम्मीद है. 18 फरवरी 2026 तक विभाग 10,663.59 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर चुका है, जो कुल लक्ष्य का 71.09 प्रतिशत है. यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.58 प्रतिशत अधिक है. हालांकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब करीब 40 दिन शेष हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभाग को 4,300 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने होंगे, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग ने सभी डीआईजी पंजीयन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ ही अधिक से अधिक रजिस्ट्रियों के निष्पादन के लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए.
अप्रैल 2025 से फरवरी तक की यूं हुई मिला राजस्व
18 फरवरी 2026 तक 692.46 करोड का राजस्व मिला, जो की पिछले से 175.56 करोड अधिक रहा
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने विभाग को 11,900 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था, जिसके मुकाबले विभाग 10,541.88 करोड़ रुपए ही जुटा सका था. यानी विभाग लक्ष्य का मात्र 88.51 प्रतिशत ही हासिल कर पाया था. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 हजार करोड का टारगेट रखा गया था उसके मुकाबले 9181.49 करोड की राजस्व मिला था. वहीं आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने और भी महत्वाकांक्षी रुख अपनाते हुए 18 हजार 750 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में राज्य सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर से आने की उम्मीद है.
