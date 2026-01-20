राजस्थान पुलिस ने ने फिर जीता सबका दिल! कांस्टेबल सीताराम ने दिव्यांग अभ्यर्थी को गोद में उठाकर पहुंचाया सेंटर, Video वायरल

Rajasthan Police Video: यह देखकर परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थियों, अभिभावकों और अन्य लोगों की आंखें नम हो गईं. किसी ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, तो किसी ने खुले दिल से राजस्थान पुलिस के इस जांबाज सिपाही की सराहना की. कांस्टेबल सीताराम की तत्परता और मानवीय संवेदना के चलते दिव्यांग अभ्यर्थी समय पर परीक्षा कक्ष तक पहुंच सका और बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा दे सका.

राजस्थान पुलिस के इस कदम की हो रही तारीफ

कांस्टेबल सीताराम का यह कदम केवल एक अभ्यर्थी की मदद भर नहीं था, बल्कि यह उस सोच को बताता है, जिसमें वर्दी पहनने वाला पुलिसकर्मी समाज की सेवा को अपना पहला कर्तव्य मानता है. परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण मौके पर दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यह सहयोग बेहद मायने रखता था, क्योंकि एक छोटी सी देरी भी उसके भविष्य को प्रभावित कर सकती थी. पुलिसकर्मी की संवेदनशीलता ने न केवल अभ्यर्थी की मदद की, बल्कि वहां मौजूद लोगों के मन में भी भरोसा पैदा किया.

इस मानवीय कार्य का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग राजस्थान पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कांस्टेबल सीताराम को सलाम कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसे पुलिसकर्मी ही विभाग की असली पहचान होते हैं, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी सहारा बनते हैं.



कांस्टेबल सीताराम का कदम पुलिस की सकारात्मक छवि को और मजबूत करता

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि राजस्थान पुलिस सिर्फ सख्ती के लिए नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सेवा भावना के लिए भी जानी जाती है. कांस्टेबल सीताराम का यह मानवीय कदम पुलिस की सकारात्मक छवि को और मजबूत करता है. उनका यह व्यवहार दिखाता है कि वर्दी के पीछे भी एक संवेदनशील इंसान होता है, जो जरूरत पड़ने पर किसी अनजान के लिए भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटता.

वैसे यह वायरल वीडियो 18 जनवरी 2026 का बताया जा रहा है लेकिन ज़ी राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता है.

